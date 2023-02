Công an điều tra vụ “chảy máu” rừng Tây Yên Tử

TP - Trao đổi với phóng viên Tiền Phong cuối tuần qua, ông Ngụy Văn Tuyên, Bí thư huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, cho biết, Công an huyện Sơn Động đang điều tra vụ chặt phá rừng đặc dụng Tây Yên Tử theo phản ánh của báo chí. Lãnh đạo Công an huyện Sơn Động cho biết, Công an huyện này sẽ phối hợp và thông tin kết quả điều tra vụ việc đến báo Tiền Phong.

Trước đó, sáng 17/1, Tiền Phong đăng tải bài viết "Chảy máu rừng Tây Yên Tử". Bài viết phản ánh tình trạng lâm tặc chặt phá rừng đặc dụng Tây Yên Tử thuộc tuyến 7 (xã Thanh Luận, huyện Sơn Động) giữa ban ngày, nhưng không có cơ quan chức nào ở tỉnh Bắc Giang phát hiện và xử lý. Khu vực rừng này do Ban quản lý Bảo tồn Tây Yên Tử quản lý. Ngay sau khi báo Tiền Phong đăng bài, Chủ tịch UBND Bắc Giang chỉ đạo Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Giang phối hợp với UBND huyện Sơn động kiểm tra vụ việc báo nêu. Sáng 17/1, ông Hà Minh Quý, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Giang, đến hiện trường rừng Tây Yên Tử bị chặt phá để kiểm tra vụ việc. Chiều tối 17/1, Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Giang báo cáo UBND tỉnh Bắc Giang về vụ khai thác rừng tại xã Thanh Luận theo phản ánh của báo Tiền Phong. Theo báo cáo này, kết quả kiểm tra thực tế hiện trường rừng đặc dụng bị khai thác trái pháp luật tại khu vực tuyến 7 thuộc các lô 12, 21, 29, 39 của khoảnh 36, tiểu khu 177 do Ban quản lý Bảo tồn Tây Yên Tử quản lý nằm ở xã Thanh Luận phát hiện có 11 gốc cây gỗ (từ nhóm V đến VIII), đường kính gốc khoảng từ 25-35 cm đã bị khai thác. Phần thân các cây gỗ đã bị các đối tượng lấy đi, hiện trường còn lại gốc cây và cành ngọn. Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Giang nhận định, theo dấu vết tại hiện trường, thời gian các cây gỗ bị chặt hạ khoảng cuối tháng 12/2022. Sau khi xem báo cáo ngày 17/1 của Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Giang, về số lượng chỉ có 11 gốc cây bị chặt phá, phóng viên Tiền Phong tiếp tục trao đổi với ông Dương Thanh Tùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang về việc số lượng cây bị chặt phá tại hiện trường. Khảo sát trước đó của phóng viên cho thấy số cây bị chặt phá thực tế nhiều hơn so với nội dung báo mà Sở NN&PTNT báo cáo với UBND tỉnh. Ông Tùng sau đó cho biết, sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra. Đến ngày 31/1, Ban Quản lý Bảo tồn Tây Yên Tử có báo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang phát hiện thêm 15 gốc cây bị chặt hạ có đường kính trung bình từ 20 - 30 cm tại lô 29 và 39, khoảnh 36, tiểu khu 177. Ngay sau khi báo Tiền Phong phản ánh vụ phá rừng đặc dụng Tây Yên Tử, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo UBND huyện Sơn Động giao Công an huyện Sơn Động chủ trì, phối hợp với lực lượng kiểm lâm và cơ quan chức năng, UBND xã Thanh Luận khẩn trương điều tra, xác minh các đối tượng, thiết lập hồ sơ xử lý nghiêm minh vụ việc.

Nguyễn Thắng