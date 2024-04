Công an Bình Dương nói gì về phản ánh '5 - 7 giờ sau tai nạn chưa thấy cảnh sát giao thông'?

TPO - Người dân phản ánh có những vụ tai nạn xảy ra từ 5 đến 7 tiếng vẫn chưa thấy bóng dáng của lực lượng cảnh sát giao thông. Theo Công an tỉnh Bình Dương do địa bàn rộng, lực lượng mỏng nên khó chu toàn mọi việc.

Theo phản ánh của người dân, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Bình Dương xảy nhiều vụ tai nạn giao thông, trong đó có những vụ xảy ra từ 5 đến 7 tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy bóng dáng của lực lượng cảnh sát giao thông. Việc chậm trễ của lực lượng chức năng không chỉ dẫn tới ùn ứ giao thông của khu vực hiện trường mà còn ảnh hưởng tới các nạn nhân của vụ tai nạn.

Ngoài ra, người dân còn phản ánh thái độ của một số cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương khi làm việc với lực lượng bảo vệ dân phố trực tai nạn giao thông chưa tốt.

Liên quan đến vấn đề này, đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho biết, các tuyến đường thuộc quyền phụ trách của Phòng Cảnh sát giao thông đều khá dài, khoảng cách từ trụ sở đến một số địa phương dài hàng chục ki lô mét. Việc di chuyển của lực lượng phụ trách xử lý hiện trường tai nạn đến nơi xảy ra tai nạn mất nhiều thời gian do lực lượng làm nhiệm vụ phải di chuyển bằng ô tô tải nâng.

Theo đại diện Công an tỉnh Bình Dương, ngay khi tiếp nhận thông tin có tai nạn xảy ra, lãnh đạo đơn vị đều chỉ đạo cán bộ chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường trong thời gian sớm nhất.

Tuy nhiên, có trường hợp xảy ra 2 vụ tai nạn trên tuyến phụ trách ở hai địa bàn cách xa nhau, quân số đơn vị ít. Trong đó, lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ xử lý tai nạn chỉ có 2 cán bộ/ca trực nên lực lượng phải hoàn tất việc giải quyết tai nạn ở địa bàn này mới có thể di chuyển đến hiện trường vụ còn lại.

Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát giao thông phải thực hiện công tác điều tiết giao thông ở các giao lộ vào các khung giờ cao điểm để tránh ùn tắc giao thông,… nên có thể dẫn đến việc di chuyển đến hiện trường tai nạn chậm.

Về thái độ làm việc của cán bộ, chiến sĩ tại hiện trường tai nạn, đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho biết, qua rà soát, đơn vị chưa nhận được đơn, thư phản ánh về trường hợp cán bộ có thái độ chưa đúng mực với các lực lượng phối hợp khi xử lý tai nạn. Tuy nhiên, Công an tỉnh Bình Dương, Phòng Cảnh sát giao thông sẽ quán triệt cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm điều lệnh, tư thế, lễ tiết, tác phong đúng mực khi thi hành công vụ, nghiêm túc chấn chỉnh sai phạm (nếu có) để công tác phối hợp với các lực lượng luôn kịp thời, nhịp nhàng trong thời gian tới.

Đại diện Công an tỉnh Bình Dương cũng cho biết thêm, ngoài lực lượng cảnh sát giao thông mỏng, số lượng cảnh sát khu vực cũng rất ít. Hiện nay, bình quân mỗi cảnh sát khu vực phải quản lý hơn 10.000 dân.

Hiện nay tỉnh Bình Dương có 585 khu phố, ấp (336 khu, 249 ấp). Theo thống kê, trong giai đoạn 2015-2023, dân số tỉnh Bình Dương trung bình mỗi năm tăng hơn 100 nghìn nhân khẩu, chủ yếu là công nhân, người lao động từ các địa phương khác đến sinh sống, lao động, học tập. Dân số của Bình Dương năm 2015 là 1,983 triệu người, trong đó tạm trú chiếm 49%. Đến năm 2023, dân số toàn tỉnh đạt gần 2,6 triệu người, trong đó, tạm trú chiếm khoảng 52,09%. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có khoảng 25 nghìn người nước ngoài đến làm việc, cư trú và khoảng hơn 30 nghìn sinh viên của các trường Đại học, Cao đẳng. Trong khi đó, Bình Dương chỉ có 248 cán bộ cảnh sát khu vực phụ trách.

Biên chế Công an tỉnh Bình Dương hiện đang áp dụng theo biên chế được Bộ Công an ấn định. Thời gian qua, Công an tỉnh Bình Dương đã kiến nghị Bộ Công an xem xét có cơ chế đặc thù để điều chỉnh, ấn định biên chế phù hợp. Trong thời gian chờ đợi, Công an tỉnh Bình Dương tham mưu HĐND, UBND tỉnh tiếp tục sử dụng lực lượng Bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách.