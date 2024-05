Công an Bắc Ninh công bố quyết định của Bộ trưởng về thăng cấp bậc hàm đối với cán bộ, chiến sỹ

TPO - Ngày 25/5, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức lễ công bố quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2024 cho cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh.

Tại buổi lễ, Công an tỉnh Bắc Ninh đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh về việc thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2024 cho gần 700 cán bộ chiến sỹ; đồng thời trao quyết định cho đại diện 23 cán bộ được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương thượng tá trở lên.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phạm Văn Lương - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, việc thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương cho cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Bắc Ninh là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và của ngành đối với sự cống hiến, động viên các cán bộ, chiến sỹ thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo đảm an ninh và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Đại tá Lương nhấn mạnh, đây là niềm vinh dự, tự hào, đánh dấu quá trình phấn đấu, rèn luyện trong niên hạn của mỗi cán bộ, chiến sỹ. Qua đó, mỗi cán bộ, chiến sỹ tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác để xứng đáng với cấp bậc hàm và hệ số lương mới được hưởng.