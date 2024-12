Con số ‘khủng’ về người vi phạm nồng độ cồn ở TPHCM

TPO - Ngày 5/12, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế, xã hội thượng tá Nguyễn Thăng Long - Phó phòng Tham mưu, Công an TPHCM đã thông tin về tình hình vi phạm nồng độ cồn và các vấn đề tội phạm trên địa bàn.

Theo đó, trong 11 tháng năm 2024, Công an TPHCM đã tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, yêu cầu lực lượng công an phải “thực hiện thường xuyên, quyết liệt việc kiểm soát nồng độ cồn của người tham gia giao thông”.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông đã tiến hành tuần tra, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm của người điều khiển xe trên đường vi phạm nồng độ cồn. Số liệu thống kê cho thấy đã có 158.209 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý. Đối với trường hợp vi phạm nồng độ cồn có liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng Công an, Quân đội... Thượng tá Thăng Long khẳng định đều được xử lý theo đúng quy định hiện hành trên cơ sở mọi công dân đều công bằng trước pháp luật.

Đại diện Công an TPHCM cho biết, hoạt động xử lý nồng độ cồn đã góp phần đảm bảo ổn định an ninh trật tự, tai nạn giao thông được kéo giảm sâu trên cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết, số người bị thương. Dự báo giai đoạn cuối năm tình hình vi phạm nồng độ cồn sẽ diễn biến phức tạp, công an thành phố sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý.

Thượng tá Thăng Long cho biết: “Công an thành phố kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật nói chung, vi phạm TTATGT nói riêng, trong đó có vi phạm về nồng độ cồn và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong các năm tiếp theo nhằm quyết tâm kéo giảm TNGT trên địa bàn. Các trường hợp vi phạm đều bị xử lý theo đúng quy trình, quy định của pháp luật”.

Liên quan đến tình hình tội phạm trên địa bàn thành phố, Thượng tá Thăng Long cho biết, so với cùng kỳ năm 2023, ghi nhận tội phạm về trật tự xã hội giảm 22,1%; vi phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu giảm 1,5%. Tuy nhiên, tội phạm về ma túy có diễn biến phức tạp. Trong 11 tháng qua, Công an thành phố đã khám phá 3.162 vụ (tăng 52,24% so với cùng kỳ năm 2023) vi phạm pháp luật về ma túy.