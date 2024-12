Xử phạt nữ công nhân có nồng độ cồn kịch khung sau liên hoan

TPO - Sau khi liên hoan cùng bạn bè, chị Lương Thị D (trú ở Thái Nguyên) đã tham gia giao thông trong tình trạng say rượu và bị cảnh sát giao thông xử phạt nồng độ cồn ở mức kịch khung.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 1/12, tại khu vực đường nội thị thuộc tổ dân phố My Điền 2, phường Nếnh, thị xã Việt Yên, tổ công tác của Công an thị xã Việt Yên đã phát hiện và dừng xe mô tô biển kiểm soát 20B2-375.XX do một nữ công nhân điều khiển.

Qua kiểm tra, nữ lái xe này là Lương Thị D (2002, trú tại Đồng Hỷ, Thái Nguyên) đã có kết quả nồng độ cồn lên đến 0,502 miligam/1 lít khí thở , vi phạm mức tối đa khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện xe mô tô 20B2-375.XX đối với nữ công nhân D. Theo quy định, hành vi “Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở” mức phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng, hình phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng.

Theo lời khai của chị D, sau khi liên hoan cùng bạn bè, do chủ quan và thiếu cảnh giác, chị đã tham gia giao thông trong tình trạng say rượu. Sự việc đã khiến chị nhận thức rõ hơn về nguy cơ tai nạn giao thông từ hành vi này và bày tỏ sự ân hận.