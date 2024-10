Con đường có giá cho thuê thuộc hàng đắt đỏ bậc nhất thế giới ở Hà Nội

TPO - Mặc dù thuộc danh sách tuyến phố có giá thuê mặt bằng bán lẻ đắt đỏ nhất thế giới, với vị thế "kim cương" giữa Thủ đô, nhưng thời gian gần đây không ít mặt bằng ở khu vực này liên tục đăng tải thông tin sang nhượng lại.

Nhiều thương hiệu không trụ được giá thuê mặt bằng trung tâm

Khảo sát thực tế, so với cùng kỳ năm 2023 là 150 – 420 triệu đồng/tháng/mặt bằng, giá cho thuê mặt bằng tại phố Tràng Tiền đã tăng vọt, dao động trung bình trong khoảng 140 – 576 triệu đồng/tháng/mặt bằng. Việc này dẫn tới hệ lụy là tình trạng trả mặt bằng để “bỏ chạy” khỏi những khu phố đắt đỏ, như Tràng Tiền nói riêng và các TP lớn như Hà Nội và TP HCM nói chung.

Cuối tháng 8 vừa qua, thương hiệu Starbucks Việt Nam cũng tuyên bố trả mặt bằng tại số 11-13 Hàn Thuyên, Quận 1 (TP HCM). Theo tìm hiểu, Starbucks thuê căn nhà 11-13 Hàn Thuyên có diện tích 201,6m2 vào năm 2017, với giá thuê dao động khoảng 21.000 USD/tháng (tương đương hơn 520 triệu đồng/tháng).

Sau đó, mặt bằng 11-13 Hàn Thuyên được nhiều môi giới bất động sản đăng tin tìm người thuê, với giá 30.000 USD/tháng (tương đương hơn 750 triệu đồng/tháng). Bên cạnh đó, còn có thông tin môi giới rao bán căn nhà với giá 650 tỷ đồng (tương đương 3,2 tỷ đồng/m2). Tuy nhiên, đến hiện tại mặt bằng này vẫn chưa tìm được khách thuê hay có người mua.

Giữa tháng 9, MC Donald's Việt Nam - chuỗi đồ ăn nhanh – cũng thông báo đóng cửa chi nhánh McDonald's Bến Thành từ ngày 19/9. Được biết, trên thị trường mặt bằng mà McDonald's thuê có giá ước chừng 14.000 - 15.000 USD/năm (trên dưới 350 triệu đồng), hợp đồng ký từng năm. Do đó, nhiều ý kiến cho rằng, nguyên nhân đóng cửa là do người dân thắt chặt chi tiêu, song một phần có thể do giá thuê đang tăng 15-20% so với trước.

Liên quan đến các mặt bằng cho thuê tại những khu vực siêu đắt đỏ, CBRE Việt Nam cho biết, giá mặt bằng khu vực trung tâm TP HCM đang cao gấp 5 lần so với trung bình các khu vực khác của thành phố. Giá thuê quá đắt đỏ, đã tạo nên một làn sóng dịch chuyển khỏi trung tâm của các thương hiệu chuỗi.

Trong khi đó, bà Hoàng Nguyệt Minh - Giám đốc cấp cao bộ phận cho thuê thương mại - Savills Hà Nội nhận định, sau đại dịch thói quen mua sắm của người dân đã thay đổi và chuyển sang hình thức online. Điều này giúp cho các sàn thương mại điện tử thắng lớn, đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp dần chuyển đổi mô hình kinh doanh, giảm tỷ lệ đầu tư mặt bằng để tiết kiệm chi phí...