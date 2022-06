Con dâu gây ức chế của 'Lối nhỏ vào đời': Lần đầu đọc kịch bản đã biết có ngày bị khán giả 'mắng'

TPO - Nhận vai con dâu của ông Thành (NSND Bùi Bài Bình) trong "Lối nhỏ vào đời", diễn viên Linh Hương tiết lộ cô đã đoán trước được phản ứng của khán giả. Nữ diễn viên cũng cho biết gia đình ông Thành sẽ còn gặp nhiều rắc rối vì cô con dâu trong những tập phim tiếp theo.

Năm 2021, diễn viên Linh Hương ghi dấu ấn với vai bà Bích hồi trẻ trong bộ phim Hương vị tình thân. Dù thời lượng lên sóng không nhiều nhưng Linh Hương vẫn khiến khán giả nhớ tới mình qua nhân vật người phụ nữ hẹp hòi, ích kỷ.

Sau hơn một năm, Linh Hương trở lại với vai diễn cô con dâu tham lam, thảo mai trong Lối nhỏ vào đời. Nhân vật của Linh Hương gây ức chế vì cư xử vô tâm, vô đạo đức với bố chồng.

Sau "Hương vị tình thân", dường như diễn viên Linh Hương không xuất hiện nhiều trên truyền hình. Bạn làm gì trong thời gian nghỉ giữa hai bộ phim?

Hương vị tình thân đóng máy cũng là thời điểm dịch COVID bùng phát, nên đa số thời gian Linh Hương cũng ở nhà, dành thời gian dạy con học chữ và sắp xếp lại kế hoạch cho việc kinh doanh riêng.

Sau khi tình hình ổn hơn, tôi tập trung trở lại với công việc ở Nhà hát Tuổi Trẻ. Ngoài ra, Hương cũng tham gia đóng một vài phim sitcom, video quảng cáo.

Con dâu ông Thành trong "Lối nhỏ vào đời" có thể coi là một trong những nhân vật khiến khán giả ức chế. Linh Hương nghĩ gì khi nhận kịch bản?

Ngay từ lần đầu đọc kịch bản phim, tôi đã biết có ngày nhân vật này sẽ bị khán giả mắng (cười).

Thật ra những "va chạm" giữa cô con dâu và bố chồng như chuyện biếu bố sữa chua hết hạn, không chịu làm giỗ mẹ chồng mới chỉ là bắt đầu thôi. Bộ phim Lối nhỏ vào đời nói chung và chuyện nhà ông Thành nói riêng còn rất nhiều những tình tiết hấp dẫn.

Những nhân vật như chị chồng, mẹ chồng độc ác trên màn ảnh Việt gần đây thường bị ném đá dữ dội lắm. Giờ lại nhận vai con dâu bất hiếu, bạn có ngại không?

Tôi không ngại khi phải nhận vai "ác". Về chuyện nhân vật gây ức chế cũng chỉ là một phần của hiện thực thôi. Tôi nghĩ rằng sau cùng, những người làm phim vẫn luôn tôn lên những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.

Linh Hương hình như rất hợp với những bộ phim về đề tài gia đình?

Cá nhân Linh Hương thích những bộ phim chủ đề gia đình vì nó mang lại cho mình rất nhiều cảm xúc. Tuy nhiên, hợp hay không còn do khán giả nhận xét nữa.

Bạn có kỉ niệm gì đáng nhớ trong quá trình ghi hình cho "Lối nhỏ vào đời"?

Kỉ niệm Hương nhớ nhất có lẽ là lần đi quay có bối cảnh ở bệnh viện. Khi đang quay thì trời bỗng mưa to và tất cả phải nghỉ chờ mưa ngớt để quay ngoại cảnh. Không may là càng chờ thì mưa càng to, nước ngập vào cả bệnh viện. Cả xe của đoàn và xe của diễn viên đều "lội nước".

Có người còn phải gọi xe cứu hộ để cẩu ô tô về. Rồi cả đoàn cùng lội bì bõm ra kiểm tra xe có hỏng hóc gì không. Sau đó tất cả phải đi về và cảnh quay ngày hôm đó không thể thực hiện như kế hoạch.

Vì đoàn phim rất thân nhau, ngày nào đi quay cũng vui nên trong quá trình ghi hình có nhiều kỉ niệm lắm.

Còn với NSND Bùi Bài Bình thì sao? Đặc biệt là khi giữa hai “bố con” còn có rất nhiều cảnh tương tác, đối đáp.

Tôi đã hâm mộ NSND Bùi Bài Bình từ lâu. Khi làm việc với chú, tôi như được truyền một nguồn năng lượng rất lớn.

Ngoài việc rất tập trung cho mỗi cảnh quay, NSND Bùi Bài Bình chỉ bảo cho mình rất nhiều. Hết mỗi cảnh, hai chú cháu lại quay sang trò chuyện với nhau NSND Bùi Bài Bình luôn chủ động tạo không khí vui vẻ để mọi người cảm thấy thoải mái,tự nhiên nhất. Gần như những cảnh quay với chú, tôi đều không gặp khó khăn gì cả. Ngược lại luôn rất vui.