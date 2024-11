Có nên đặt chuyến bay, mua kỳ nghỉ dịp Black Friday?

TPO - Với hàng loạt ưu đãi du lịch xuất hiện trong mùa Black Friday, nhiều khách hàng cảm thấy áp lực phải nhanh chóng đặt kỳ nghỉ, nhưng liệu các khoản tiết kiệm này có thực sự đáng tin cậy?

Theo một nghiên cứu mới đây của tổ chức bảo vệ người tiêu dùng Which?, 73% các ưu đãi trên chuyến bay và kỳ nghỉ được quảng cáo trong đợt giảm giá Black Friday năm ngoái đều đã được xác nhận là những ưu đãi thực sự tốt. Which? cũng phát hiện rằng 7 trong số 10 ưu đãi có giá thấp nhất vào Black Friday và mức giá của chúng đã tăng lên sau sự kiện này.

Tổ chức này đã theo dõi giá của 140 chuyến bay và kỳ nghỉ vào dịp Black Friday 2023, so với giá vào ngày 15/12/2024 và 4/1/2024 để kiểm tra mức độ ổn định của các ưu đãi. Các hãng hàng không như British Airways, easyJet, Jet2, Ryanair, Tui, Virgin Atlantic và Wizz Air đã được kiểm tra giá vé.

Theo kết quả nghiên cứu, Black Friday thực sự là thời điểm tốt nhất để đặt chuyến bay của British Airways đến Oslo, với mức giảm giá lên đến 50% so với việc đặt vé vào tháng 1. Trong khi đó, vé của Hãng hàng không Ryanair từ Anh đến Zagreb trong dịp lễ Valentine cũng có giá rẻ hơn 140 USD (khoảng 3,5 triệu đồng) so với mức giá thông thường vào ngày Black Friday.

Những chương trình giảm giá này cũng không chỉ giới hạn ở các chuyến bay. Các dịch vụ du lịch như Booking.com, British Airways Holidays, easyJet Holidays, Jet2holidays, Loveholidays và Tui Holidays đều được Which? so sánh. Tin vui cho những ai đang tìm kiếm các gói kỳ nghỉ giá rẻ là 100% các gói kỳ nghỉ của Tui mà Which? kiểm tra đều rẻ hơn vào Black Friday so với hai tuần sau đó.

Một trong những ví dụ nổi bật là mức giảm gần 300 USD (khoảng 7,5 triệu đồng) cho kỳ nghỉ đến Tenerife của Tui - 884 USD (khoảng 22,5 triệu đồng) mỗi người trong đợt giảm giá Black Friday, so với 1,023 USD (khoảng 26 triệu đồng) mỗi người vào tháng 12. Bên cạnh đó, gói kỳ nghỉ trọn gói của Jet2 đến Fuerteventura cũng giảm hơn £200 (khoảng 6,5 triệu đồng).

Tuy nhiên, theo Which?, mặc dù Black Friday năm nay mang lại nhiều cơ hội tiết kiệm, người tiêu dùng cần thận trọng khi chọn ưu đãi. Các chuyên gia của Which? cho biết, mặc dù dữ liệu từ năm ngoái cho thấy khách du lịch có thể tiết kiệm được đáng kể vào Black Friday, nhưng không nên cảm thấy bị áp lực phải đặt vé trong đợt giảm giá năm nay. Giá vé máy bay và chi phí kỳ nghỉ có thể dao động mạnh vì nhiều lý do, không có gì đảm bảo rằng các ưu đãi năm nay sẽ giống như năm ngoái.

“Điều quan trọng là đặt kỳ nghỉ càng sớm càng tốt sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí, thay vì đợi đến phút chót,” Rory Boland - biên tập viên của Which? Travel - cho biết và cảnh báo rằng đây là thời điểm các kẻ lừa đảo hoạt động mạnh mẽ. Người tiêu dùng cần đặc biệt cảnh giác với các ưu đãi quá tốt để là sự thật, đặc biệt là các ưu đãi được quảng cáo trên mạng xã hội hoặc từ các công ty không quen thuộc. Các hình thức thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng cũng cần được chú ý.

Hồng Nhung