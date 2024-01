Cơ hội cuối nhận ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho khách hàng mua Vios đón Tết Giáp Thìn

Tháng 1 sắp hết cũng là thời điểm chương trình khuyến mại chào xuân năm mới của Toyota Việt Nam cùng hệ thống đại lý trên toàn quốc sắp kết thúc.

Thời điểm tết Giáp Thìn đang cận kề, nhằm tạo cơ hội cho khách hàng dễ dàng sở hữu dòng xe quốc dân Vios, Toyota Việt Nam và hệ thống đại lý trên toàn quốc tiếp tục duy trì chương trình ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho khách mua Vios trong tháng 1/2024, và không vượt quá mức hỗ trợ tối đa theo từng phiên bản: Vios G - 30 triệu đồng, Vios E-CVT 26.5 triệu đồng và Vios E-MT là 24 triệu đồng.

Ngoài ra, Công ty Tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN) luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng với mức lãi suất hấp dẫn chỉ từ 0%/ năm, cố định trong 6 tháng đầu.

Bên cạnh chương trình ưu đãi trên, khách hàng mua xe Vios mới kèm với gói bảo hiểm vật chất Toyota hạng Vàng hoặc Bạch Kim sẽ nhận được Phiếu phụ tùng bảo dưỡng trị giá 1.752 triệu đồng (chưa bao gồm VAT).

Kể từ khi ra mắt ở thị trường Việt Nam, Toyota Vios đã thu hút được sự chú ý của người tiêu dùng trong nước với thiết kế hài hòa, kích thước nhỏ gọn nhưng nội thất rộng rãi cùng tính thực dụng và giá bán hấp dẫn. Sau thời gian dài có mặt tại thị trường Việt, Vios nhận được đánh giá cao từ khách hàng với ưu điểm về chất lượng, bền bỉ theo năm tháng, tiết kiệm nhiên liệu cùng mức khấu hao thấp. Điều này được chứng minh bằng kết quả kinh doanh của mẫu xe này suốt thời gian qua. Cụ thể, qua doanh số bán ra trong năm 2023 đạt 13.521 xe.

Đặc biệt, năm 2023 là năm đánh dấu sự “lột xác” vượt bậc, lần đầu tiên trong nhiều năm, mẫu xe bán chạy hàng đầu thị trường Việt Nam có 2 tính năng hỗ trợ lái cao cấp thuộc gói Toyota Safety Sense, đặc biệt hữu dụng khi di chuyển trong đô thị lẫn cao tốc: Cảnh báo va chạm phía trước và Cảnh báo lệch làn đường dành riêng cho bản G. Điều này góp phần mang đến những hành trình di chuyển an toàn cho khách hàng. Bên cạnh đó là những trang bị quen thuộc như chống bó cứng phanh, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, cân điện tử, kiểm soát lực kéo, kiểm soát hành trình, cảm biến va chạm trước và sau cho đến 7 túi khí.

Không dừng lại ở đó, hãng cũng không ngừng nâng cấp để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng bằng một loạt thay đổi về thiết kế mang tính trẻ trung, thời trang phù hợp với nhịp sống đô thị hiện đại nhưng vẫn giữ những nét riêng.

Thiết kế lưới tản nhiệt mới, cụm đèn chiếu sáng góc cạnh, những đường gân dập nổi và viền đen mờ ở cản sau, bộ mâm đúc 6 chấu dạng phay, ... tất cả đều được tinh chỉnh theo hướng năng động hơn so với phiên bản tiền nhiệm. Vios 2023 sở hữu nhiều trang bị hiện đại so với các mẫu xe trong phân khúc như: hệ thống đèn chiếu sáng LED tự động, màn hình thông tin giải trí 9inch hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh, vô-lăng tích hợp lẫy chuyển số, ghế sau thêm cổng sạc Type C.

Với chất lượng được khẳng định trong nhiều năm cùng sự hiện diện phiên bản mới, Vios 2023 sẽ tiếp tục khẳng định và nhấn mạnh định hướng mới của Toyota trong việc cung cấp giải pháp di chuyển toàn diện, hành trình ý nghĩa và trọn niềm vui, để từ đó đáp ứng được những kỳ vọng của khách hàng Việt cũng như không phụ sự tin tưởng của người dùng dành cho mẫu xe này trong suốt những năm qua. Kết hợp cùng hàng loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn từ hãng và đại lý, 2024 tiếp tục hứa hẹn sẽ là một năm rực rỡ của Vios 2023 với sự bùng nổ mạnh mẽ về doanh số.