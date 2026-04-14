Cnet đồn Hứa Quang Hán - Tzuyu TWICE hẹn hò, bằng chứng chưa đáng tin

HHTO - Đa số dân mạng đều cho rằng tin đồn này khó tin, từ nguồn tung ra đến bằng chứng đều chưa đủ xác thực. Tuy nhiên, nếu Hứa Quang Hán và Tzuyu (Tử Du) hẹn hò là thật thì fan cũng như netizen đều mừng.

Sáng 14/4, đầu bảng Hot Search mục Giải trí của Weibo nổi bần bật tag từ khóa "Xuất hiện thông tin về quan hệ giữa Hứa Quang Hán và Tử Du". Trong luồng tin là những bài đăng đặt nghi ngờ cả hai đang hẹn hò, xuất phát từ lần nam diễn viên đến xem concert của TWICE ở Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) và chụp chung với mẹ của Tzuyu.

Tag từ khóa đầu bảng Hot Search.

Bức ảnh này được mẹ của Tzuyu đăng tải.

Chính Cnet cũng "té ngửa" vì tin đồn, nhưng phần lớn đều không tin vì nguồn tung "dưa" không phải blogger uy tín và cũng không có bằng chứng nào đủ xác thực. Ảnh chụp chung cùng mẹ của Tzuyu chưa đủ để kết luận là "ra mắt gia đình". Hứa Quang Hán là nam thần xứ Đài, "con rể/ bạn trai quốc dân" nên mẹ của nữ idol yêu thích, muốn chụp ảnh cùng là không có gì "mập mờ". Hứa Quang Hán cũng không phải người nổi tiếng duy nhất đến xem concert của TWICE.

Phía hai nghệ sĩ đều giữ im lặng. Dân mạng cho rằng tin đồn với bằng chứng mỏng manh như trên cũng không cần thiết chính chủ phải ra mặt. Trên Weibo, ngay trong hashtag No.1 Hot Search, fan của Tzuyu cũng "đánh giả" tin đồn và chỉ ra điểm sai lệch trong "lịch trình hẹn hò" (từ năm 2025) có nhiều sai lệch với lịch trình công khai của cô.

Mặt khác, giả sử Hứa Quang Hán - Tzuyu thực sự hẹn hò, không ít netizen và fan bày tỏ họ sẽ chúc phúc và ủng hộ cho "couple visual". Tử Du đã là thần tượng lâu năm, không còn phải tuân thủ "luật ngầm" cấm hẹn hò. Hai ngôi sao đủ trưởng thành và chuyện tình cảm là vấn đề đời tư của nghệ sĩ. Hứa Quang Hán - Tzuyu chỉ cần làm tốt công việc của mình để đáp lại tình cảm của khán giả.

