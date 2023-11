Chuyên gia lý giải tháng 11 nóng bất thường ở miền Bắc

TPO - Hà Nội và các tỉnh miền Bắc vừa trải qua chuỗi ngày trời nắng khô, nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 29-30 độ. Nền nhiệt ở miền Bắc trong tháng 11 cao hơn trung bình nhiều năm từ 1-1,5 độ, có nơi 2 độ.

Theo chuyên gia Vũ Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nguyên nhân của hiện tượng nắng hanh kéo dài ở miền Bắc là do hoạt động của khối không khí lạnh liên tục được tăng cường lệch đông.

Những khối không khí lạnh này kết hợp với trường phân kỳ trên cao gây ra trạng thái ít mây, nền nhiệt giảm mạnh về đêm. Ban ngày có nắng ngay từ sáng, nhiệt độ tăng cao, chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm lớn. Ngoài ra, độ ẩm không khí giảm mạnh về trưa làm tăng tình trạng hanh, khô vào ban ngày.

Tính đến 29/11, nhiệt độ trung bình tháng 11 ở miền Bắc cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 1,0-1,5 độ, có nơi xấp xỉ 2 độ. Các khu vực khác trên cả nước cũng phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ.

Ông Tuấn cho biết, đây là một biểu hiện tác động của El Nino đến thời tiết nước ta trong mùa đông năm nay.

Cũng do tác động của El Nino, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, mùa Đông năm nay đến muộn và ấm hơn trung bình nhiều năm. Rét đậm, rét hại có thể xuất hiện muộn hơn, số ngày rét đậm, rét hại ít hơn.

Từ đầu mùa đông đến nay, miền Bắc đón một đợt rét diện rộng đầu tiên vào giữa tháng 11. Tuy nhiên, thời gian rét ngắn. Sau đó, trời nắng kéo dài, nền nhiệt tăng cao.

Tuy nhiên, cơ quan khí tượng nhận định, thời gian tới, không khí lạnh sẽ gia tăng cường độ và tần suất hoạt động.

Gần nhất, từ đêm 30/11, một đợt không khí lạnh mạnh từ phương Bắc bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta. Từ ngày mai (1/12), khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối ngày 30/11 đến ngày 2/12, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị và Bình Định đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 80-150mm, có nơi trên 200mm.

Khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 400mm.

Ngoài ra, từ chiều tối ngày 30/11 đến ngày 2/12, khu vực phía Đông Tây Nguyên có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 30-60mm, có nơi trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.