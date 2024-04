Chuyện gì sắp xảy ra khi Suri Cruise 18 tuổi?

TPO - Sinh nhật của Suri Cruise gần kề, khoảng cách giữa “tiểu công chúa Hollywood” một thời với người cha nổi tiếng lại thêm xa. Theo thỏa thuận ly hôn với Katie Holmes, Tom Cruise hết nghĩa vụ trợ cấp vào ngày con gái trong 18 tuổi.

Tình cha có điều kiện

Suri Cruise từng là em bé nổi tiếng nhất nước Mỹ. Thời điểm chào đời vào ngày 18/4/2006, con gái của Tom Cruise và Katie Holmes đã tạo nên cơn sốt toàn cầu, được báo giới săn đón. Vào tháng thứ 5 của cuộc đời, cô bé lần đầu lộ diện trên bìa tạp chí Vanity Fair - vinh dự mà chỉ sao hạng A quốc tế mới có - trong vòng tay của cha mẹ.

Bây giờ, trước ngưỡng tuổi 18, Suri không còn là “tiểu công chúa Hollywood” năm xưa, thay vào đó là thiếu nữ bình thường lớn lên trong sự bao bọc và che chắn của người mẹ tận tụy, Katie Holmes

Không ai rõ Suri thích cuộc sống nào hơn, chỉ biết kể từ năm 6 tuổi, cô được tách ra khỏi người cha nổi tiếng, Tom Cruise, cũng như giáo phái Scientology. Truyền thông quốc tế nhiều lần khẳng định Suri bị tài tử sinh năm 1962 ghẻ lạnh và cả hai không còn mối liên hệ nào ngoại trừ huyết thống.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Glamour năm 2023, Katie cho biết muốn bảo vệ con gái khỏi sự chú ý của công chúng vì Suri quá nổi bật khi còn nhỏ.

“Tôi rất biết ơn khi được làm phụ huynh, được trở thành phụ huynh của con bé. Con bé là một người đáng kinh ngạc. Con bé là trái tim của tôi”, nữ diễn viên 46 tuổi chia sẻ.

Những lời tương tự từng được ngôi sao Mission: Impossible nói sau khi Suri chào đời không lâu.

“Cả đời tôi luôn muốn được làm cha. Tôi luôn tự nhủ các con tôi có thể trông cậy vào tôi và tôi sẽ luôn ở bên chúng, yêu thương chúng. Tôi không bao giờ hứa hẹn với các con mình mà tôi không thể giữ lời. Tôi không phải là người tin vào việc ai đó có thể làm hư một đứa trẻ bằng quá nhiều tình yêu thương. Bạn không bao giờ có thể dành quá nhiều tình yêu cho một đứa trẻ. Không có cách nào cả”, nam diễn viên tuyên bố trên Vanity Fair vào năm 2006.

Thực tế cho thấy, khác với Katie Holmes, tình yêu của Tom Cruise có điều kiện. Trong 6 năm đầu cuộc đời, Suri được cha cung phụng hết mức, từ đưa đi tham dự các sự kiện giải trí lớn đến dát đầy đồ hiệu lên người… Tuy nhiên, mọi thứ chấm dứt vào thời điểm Tom đặt bút ký vào tờ đơn ly hôn do Katie chuẩn bị. Anh hoàn toàn từ bỏ người con mà mình từng “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa”.

Suri rõ ràng không phải ưu tiên hàng đầu của Tom, ít nhất trên cô bé có Scientology. Lời hứa luôn ở bên và yêu thương con không còn có giá trị đối với Suri, nhưng lại đúng với hai con nuôi Isabella (31 tuổi) và Connor (29 tuổi) vì họ theo cha gia nhập giáo phái.

Cột mốc tuổi 18

Năm 2012, Katie đơn phương đệ đơn ly hôn Tom sau 6 năm chung sống với sự giúp đỡ của cha ruột, luật sư Martin Holmes. Cha con nhà Holmes lên kế hoạch bí mật, đến mức sử dụng điện thoại dùng một lần để không bị theo dõi, nhằm giúp người đẹp Ngã rẽ cuộc đời ra đi thuận lợi và có quyền nuôi con.

Tom hoàn toàn bất ngờ trước việc ly hôn. Thời điểm đó, anh đang quay bộ phim Oblivion ở Iceland. Lần cuối nam diễn viên được thấy đi cùng Suri là tại Disney World vào mùa hè năm 2012.

Tháng 11/2013, trong phiên tòa trị giá 50 triệu USD chống lại hai tạp chí lá cải, ngôi sao Top Sun thừa nhận vợ cũ đệ đơn ly hôn để bảo vệ Suri khỏi Scientology.

Dù không còn liên hệ tình cảm, theo thỏa thuận ly hôn, Tom đồng ý khoản chu cấp 400.000 USD/năm cho đến khi Suri tròn 18 tuổi, kèm theo các chi phí y tế, nha khoa, bảo hiểm, giáo dục, đại học và các khoản ngoại khóa khác. Trong khi đó, Katie được cho là ký nhiều tài liệu không tiết lộ, ngăn cản cô nói về cuộc hôn nhân với Tom cũng như thời gian cô tiếp xúc với Scientology. Người ta tin rằng đây là điều kiện để mỹ nhân Dawson's Creek có toàn quyền nuôi con.

Tuy nhiên, khi Suri tròn 18 tuổi vào ngày 18/4 tới, pháp luật tiểu bang New York thừa nhận cô là người trưởng thành. Điều đó có nghĩa không ai có thể ngăn cản cô chia sẻ một số điều về cha.

Tony Ortega, chuyên gia nghiên cứu về Scientology trong nhiều thập kỷ, bình luận trên Page Six: “Suri có lẽ quá trẻ để ký bất kỳ thỏa thuận nào. Nhưng bây giờ cô ấy được tự do nói chuyện nếu cô ấy muốn và sẽ thực sự thú vị nếu cô ấy có điều gì đó muốn nói”.

Tương lai nào cho Suri Cruise?

Nhà báo Ortega cho biết một phần lý do Katie quyết tâm rời khỏi Tom khi Suri lên 6 tuổi là vì chứng kiến Isabella và Connor trở thành một phần của Scientology.

Tom Cruise được biết là tín đồ nổi tiếng nhất của giáo phái, thậm chí được xem là một trong những nhân vật quyền lực nhất, chỉ đứng sau thủ lĩnh David Miscavige.

Vị thế của Tom khiến ông Ortega và các cựu thành viên Scientology đặt câu hỏi về hành động mà Miscavige và những chức trách khác của giáo phái có thể đã làm với Katie và con gái cô.

Theo Ortega, thông thường, thành viên Scientology bị yêu cầu cắt đứt hoàn toàn với gia đình nếu họ không gia nhập giáo phái cùng. Tuy nhiên, vì là người nổi tiếng hàng đầu, Tom bỏ qua quy định này. Nếu người khác vi phạm, Miscavige chắc chắn trục xuất họ nhưng thủ lĩnh giáo phái không thể làm điều đó với Tom. Ông Ortega nghi ngờ mục tiêu bị chuyển qua Katie và Suri.

Jeff Augustine, kết hôn với Karen de la Carriere - thành viên cấp cao của Scientology cho đến khi rời đi vào năm 2010, nhận định: “Tình huống của Suri là câu chuyện lớn hơn về Scientology và về cách họ khiến những người không còn hữu ích hoặc đe dọa đến họ giống như không còn tồn tại. Đó là điều xảy ra với Suri”.

Trong khi đó, vào tháng 8/2020, cựu thành viên Scientology Leah Remini tin Tom Cruise có kế hoạch chờ Suri lớn hơn để dụ dỗ cô gia nhập giáo phái và tránh xa mẹ ruột.

Tuy nhiên, cựu phát ngôn viên cho Scientology, ông Mike Rinder, tuyên bố trên Page Six: “Suri không phải và không bao giờ là một phần của Scientology… Cô bé xứng đáng được yêu thương và cảm thông”.

Cho đến nay, dù không xuất hiện nhiều trước công chúng, Suri đã tích lũy cho bản thân một số kinh nghiệm trong ngành giải trí. Cô hát Blue Moon trong phần mở đầu của bộ phim của mẹ, Alone Together (2022). Cô cũng góp giọng trong Rare Objects (2023) do Katie đạo diễn.

Không rõ Suri có hứng thú với ngành giải trí không, nhưng tương lại gần của cô là vào đại học, từng bước rời xa vòng tay mẹ. Katie đã chuẩn bị cho điều này từ nhiều năm trước.

"Bạn muốn họ ở bên bạn mãi mãi. Nhưng họ là những sinh linh tuyệt vời và bạn phải làm mọi thứ có thể để cung cấp cho họ những gì họ cần, sau đó họ sẽ ra đi. Điều đó sẽ rất, rất buồn đối với tôi", nữ diễn viên nói với Town & Country năm 2017.