Philippines thắng giải cao nhất, 'Song lang' là phim Việt duy nhất được xướng tên

TPO - Tại lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phim Quốc tế TP HCM 2024, "Song lang" là tác phẩm đến từ Việt Nam duy nhất được vinh danh. Trong khi đó, hạng mục quan trọng nhất thuộc về đại diện của Philippines.

Tối 13/4, Lễ bế mạc Liên hoan phim Quốc tế TP HCM lần thứ nhất (HIFF 2024) diễn ra tại Nhà hát TP HCM, với sự tham gia của lãnh đạo thành phố, sở ban ngành và đông đảo nghệ sĩ trong và ngoài nước.

Sau 8 ngày diễn ra sôi nổi với 46 tác phẩm dự thi, HIFF 2024 đã tìm thấy chủ nhân của các hạng mục giải thưởng.

Vào đầu chương trình, ban tổ chức (BTC) HIFF 2024 lần lượt công bố các giải thưởng cá nhân (dành cho những phim ở hạng mục Phim Đông Nam Á). Hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất được trao cho Chee Sum Chia của Malaysia, với tác phẩm Oasis of now (Những nấc thang sẻ chia). Do Chee Sum Chia không tham dự, đại diện của đoàn phim thay mặt nhận giải.

Giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất gọi tên Mark Lee của Wonderland (Thiên đường), đến từ Singapore. Trong khi đó, giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về Tạ Thị Dịu cho phần thể hiện trong Oasis of now. Cũng như đạo diễn, cô không tham dự lễ trao giải, thay vào đó phát biểu thông qua video gửi cho BTC. Tạ Thị Dịu cho biết rất vui và bất ngờ khi được vinh danh, đồng thời gửi lời cảm ơn đến đạo diễn, đoàn phim, gia đình và BTC ở TP HCM.

Sau giải cá nhân là các hạng mục chính: Phim Đông Nam Á, Phim đầu tay và Phim ngắn. Đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh nhận nhiệm vụ công bố giải Ngôi sao vàng cho phim truyện điện ảnh Đông Nam Á xuất sắc nhất. Cái tên được vinh danh ở hạng mục giải thưởng quan trọng nhất The Gospel Of The Beast (Phúc âm thư của quái thú) của Philippines. Đạo diễn trẻ Sheron Dayoc (23 tuổi) đại diện đoàn phim nhận giải từ Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên.

Việt Nam không có đại diện nào tranh giải ở các hạng mục dành cho phim truyện. Về vấn đề này, ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh, từng giải thích theo thể lệ của liên hoan phim quốc tế nói chung, mỗi quốc gia chỉ có một vài phim tham gia dựa trên tiêu chí bình đẳng, không thể lấy lý do Việt Nam là nước đăng cai tổ chức HIFF để được ưu ái hơn. Theo ông, việc Việt Nam không có phim truyện nào tranh giải không có gì bất hợp lý.

Đối với hạng mục Phim đầu tay hoặc thứ hai xuất sắc nhất, hai bộ phim giành được điểm số bằng nhau và cùng chiến thắng. Đó là Night Courier (Người giao hàng đêm) của Ả Rập Saudi và City Of Wind (Hồn gió) của Pháp.

Giải Phim ngắn xuất sắc thuộc về Leila (Chuyện nàng Leila) của Thụy Điển. Việt Nam có một phim cạnh tranh giải là Home Is Where The Star Fruits Taste Sour (Huy Nguyễn), nhưng chưa đủ sức thuyết phục ban giám khảo.

Việt Nam không hoàn toàn trắng tay trong liên hoan phim lần thứ nhất này. Song lang,bộ phim về đề tài cải lương của đạo diễn Leon Lê, được xướng tên ở hạng mục Phim TP HCM xuất sắc. Trên sân khấu nhận giải, Leon Lê gửi lời cảm ơn đến đồng biên kịch Nguyễn Thị Minh Ngọc.

Phim TP HCM xuất sắc không nằm trong hệ thống giải thưởng chính của HIFF 2024. Đây dường như là hạng mục được tạo ra dành riêng cho phim Việt.

Danh sách giải thưởng Liên hoan phim quốc tế TP HCM 2024 Giải thưởng chính Giải Ngôi sao vàng - Phim truyện điện ảnh Đông Nam Á xuất sắc nhất: The Gospel Of The Beast - Phúc âm thư của quái thú (Philippines) Giải do Hội đồng giám khảo bình chọn: Phim Đông Nam Á: Last Shadow At First Light - Đêm tối trước bình minh (Singapore) Phim ngắn: Alien 0089 - Trò chơi kỳ lạ (Chile, Argentina) Phim đầu tay hoặc phim thứ hai xuất sắc nhất: Night Courier - Người giao hàng đêm (Ả Rập Saudi) City Of Wind - Hồn gió (Pháp) Phim ngắn xuất sắc nhất: Leila - Chuyện nàng Leila (Thụy Điển) Phim TP HCM xuất sắc: Song lang (Việt Nam) Giải thưởng cá nhân Đạo diễn xuất sắc nhất: Chee Sum Chia - Oasis Of Now (Những nấc thang sẻ chia, Malaysia) Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Mark Lee - Wonderland (Thiên đường, Singapore) Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Tạ Thị Dịu - Oasis Of Now (Những nấc thang sẻ chia, Malaysia) Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Peter Vu - Wonderland (Thiên đường, Singapore) Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Rawipa Srisanguan - Solids By The Seashore (Nơi sóng không vỗ bờ, Thái Lan) Kỹ xảo hình ảnh xuất sắc nhất: Last Shadow At First Light (Đêm tối trước bình minh, Singapore) Thiết kế xuất sắc nhất: Tenement (Mượn xác, Campuchia) Âm thanh xuất sắc nhất: 13 Bombs (Mười ba ngòi nổ, Indonesia) Quay phim xuất sắc nhất: Hideho Urata - Last Shadow At First Light (Đêm tối trước bình minh, Singapore) Dựng phim xuất sắc nhất: Hendra Adhi Sussanto - 13 Bombs (Mười ba ngòi nổ, Indonesia) Nhạc phim xuất sắc nhất: Yuji Wantanabe - Blue Imagine (Hy vọng thẳm xanh, Nhật Bản) Kịch bản xuất sắc nhất: Nicole Midosi Woodford - Last Shadow At First Light (Đêm tối trước bình minh, Singapore)