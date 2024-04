Lần đầu tiên TPHCM tổ chức Liên hoan phim quốc tế

TPO - Liên hoan phim quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) do UBND TPHCM, Sở Văn hóa, Thể thao phối hợp với VietFest tổ chức, sẽ chính thức khai mạc vào ngày mai (6/4). Đây là lần đầu tiên tại TPHCM một sự kiện điện ảnh tầm cỡ quốc tế được tổ chức, với sự góp mặt của đông đảo nhà làm phim, diễn viên nổi danh của Việt Nam và thế giới.

Sự kiện sẽ diễn ra trong 8 ngày, từ ngày 6-13/4. Lễ khai mạc Liên hoan phim diễn ra lúc 18h ngày 6/4, với điểm nhấn là các phần biểu diễn nghệ thuật đặc sắc và trình chiếu phim khai mạc.

Được coi là liên hoan phim có quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam, các sự kiện tại HIFF sẽ có sự hiện diện của các tên tuổi hàng đầu của nền điện ảnh Việt Nam như NSND Trà Giang, NSND Kim Cương, NSND Đào Bá Sơn, NSND Trịnh Kim Chi, diễn viên Hồng Ánh, diễn viên Trương Ngọc Ánh, diễn viên Quyền Linh, đạo diễn Charlie Nguyễn, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, nhà sản xuất/đạo diễn Lý Hải...

Ngoài ra, HIFF còn là điểm đến của các nhà làm phim lừng danh trên thế giới như đạo diễn huyền thoại Kore-eda Hirokazu (Nhật Bản), nhà dựng phim người Mỹ gốc Việt từng đoạt giải Oscar - Tom Cross, cựu Giám đốc nghệ thuật Directors’ Fortnight của LHP Cannes - Olivier Peré, đạo diễn hàng đầu điện ảnh Hàn Quốc - Kim Jee-woon, đạo diễn của bộ phim ăn khách “Bỗng dưng trúng số” - Park Gyu Tae (Hàn Quốc), đạo diễn series phim “Noryang” đình đám - Kim Ha Min (Hàn Quốc)...

Xuyên suốt 8 ngày diễn ra HIFF, TPHCM sẽ chìm trong không khí lễ hội của một liên hoan phim đích thực với hàng loạt hoạt động vui chơi giải trí và không thể thiếu những buổi chiếu phim từ các nền điện ảnh trên thế giới.

Đây sẽ là dịp hiếm hoi khán giả có cơ hội được chứng kiến các tác phẩm của đạo diễn huyền thoại Kore-eda trên màn ảnh rộng. Bên cạnh đó là các tác phẩm tiêu biểu của điện ảnh Hàn Quốc như A Tale Of Two Sisters, Cobweb...Ngoài ra còn là màn ra mắt toàn cầu của các tác phẩm như The Dearest của Nhật Bản hay Dead Boys Club của Malaysia...

HIFF 2024 có 3 hạng mục tranh giải chính: Phim Đông Nam Á, Phim Đầu Tay và Phim Ngắn với các giải thưởng Giải sao vàng dành cho phim Đông Nam Á xuất sắc nhất, Giải Nhà làm phim trẻ xuất sắc nhất, Giải phim ngắn xuất sắc nhất, Giải thưởng Phim Thành phố Hồ Chí Minh.

HIFF cũng là nơi chắp cánh cho các dự án phim đang trong quá trình thực hiện thông qua chương trình "Chợ dự án HIFF" và "Vườn ươm kịch bản".

Trong khuôn khổ Liên hoan phim, đạo diễn Kore-eda và đạo diễn Kim Jee-woon cũng sẽ có các buổi workshop điện ảnh dành cho các nhà làm phim trẻ. Đây không chỉ là những buổi giao lưu mà còn là những buổi nói chuyện chuyên sâu về kinh nghiệm làm nghề.

Xuyên suốt thời gian HIFF diễn ra, tại khu vực đường đi bộ Nguyễn Huệ sẽ trưng bày triển lãm tôn vinh thành tựu của điện ảnh Việt Nam qua chặng đường 71 năm hình thành và phát triển với chủ đề “Vẻ vang điện ảnh cách mạng Việt Nam”.