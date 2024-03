Đạo diễn lừng danh Nhật Bản đến Việt Nam

TPO - Đạo diễn Hirokaku Kore-eda, chủ nhân của nhiều giải thưởng Cành cọ vàng, “quốc bảo” của nền điện ảnh Nhật Bản là nhân vật đặc biệt tại Liên hoan phim quốc tế thành phố Hồ Chí Minh năm nay.

Quốc bảo điện ảnh Nhật Bản

Ngày 29/2, đại diện ban tổ chức Liên hoan phim quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh (HIFF) công bố sự xuất hiện của đạo diễn Hirokaku Kore-eda trong chương trình Đạo diễn tiêu điểm (Directorial Symphony). Hạng mục này dành để tôn vinh đạo diễn có nhiều cống hiến cho điện ảnh thế giới, có các tác phẩm giàu tính nghệ thuật, chạm đến nhiều khía cạnh cuộc sống và sở hữu thứ ngôn ngữ điện ảnh có sức lan tỏa toàn cầu.

Hirokaku Kore-eda là cái tên không còn xa lạ với những người yêu điện ảnh không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Ông là một trong những nhà làm phim ưu tú và cần mẫn nhất của đến từ nền điện ảnh Nhật Bản. Kể từ phim đầu tay mang tên Maboroshi ra mắt năm 1995, đến nay ông đã cho ra đời thêm 15 tác phẩm nữa, tất cả đều được các diễn đàn điện ảnh quốc tế đánh giá cao. Tiêu biểu nhất có thể kể đến After Life (1998), Still Walking (2008), Air Doll (2009).

Phim của ông thường xuyên đi tranh giải tại LHP Cannes. Với Like Father, Like Sonvào năm 2013, Kore-eda đã lần đầu đoạt giải của ban giám khảo (Jury Prize). Đến 2018, tác phẩm Shoplifters (2018) đã mang về cho ông giải Cành Cọ Vàng danh giá. Gần đây nhất, năm 2023, ông đã thắng giải Kịch bản xuất sắc cho tác phẩm Monster (2023).

Có thể coi Kore-eda là “bậc thầy làm phim về cuộc sống”. Các tác phẩm của ông có đặc điểm tối giản, ít cao trào, chủ yếu khai thác cuộc sống của những thân phận nhỏ bé, giản dị. Tuy nhiên, bằng khả năng quan sát tài tình, ông đào rất sâu vào những chi tiết tưởng chừng nhỏ bé để nêu bật lên các vấn đề nhức nhối trong xã hội. Dù phản ánh nhiều vấn đề tiêu cực, những thước phim của Kore-eda luôn chứa đựng ánh sáng nhân văn, giàu tình người, thắp lên hy vọng trong cuộc sống còn nhiều rối ren.

Ngoài được gặp Kore-eda, khán giả yêu điện ảnh còn có cơ hội được xem các bộ phim của đạo diễn người Nhật tại HIFF. Đại diện ban tổ chức chia sẻ: “Đây là dịp khán giả trong nước một lần nữa thưởng thức các phim quốc tế hay, đồng thời để giới làm phim trong và ngoài nước học tập kinh nghiệm lẫn nhau”.

5 bộ phim nổi bật của Hirokaku Kore-eda:

1. Shoplifers (2018)

2. Monster (2023)

3. Still Walking (2008)

4. After Life (1998)

5. Maboroshi (1995)

Tác giả của tuyệt tác kinh dị "A Tale of Two Sisters"

Đạo diễn Kim Jee-Woon, tác giả của tuyệt tác kinh dị A Tale of Two Sisters (2003) xuất hiện tại Liên hoan phim quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh (HIFF) từ ngày 6-13/4 với vai trò khách mời đặc biệt.

Kim Jee-Woon năm nay 60 tuổi, là một trong những đạo diễn thành công ở cả mảng phim nghệ thuật lẫn phim thương mại. Ông khởi đầu sự nghiệp với vai trò là diễn viên, đạo diễn sân khấu và biên kịch phim.

Kho tàng điện ảnh của ông gồm những tác phẩm điện ảnh kinh điển và bom tấn phòng vé mang đậm phong cách riêng biệt và đa dạng thể loại. Có thể kể đến phim hài kịch đen The Quiet Family (1998), phim hài thể thao The Foul King (2000), bộ phim tiếng Anh đầu tay The Last Stand (2013) và bộ phim tình báo The Age of Shadows (2016).

Đặc biệt qua hai tác phẩm kinh dị mang tính bi kịch và đậm chất bạo lực là A Tale of Two Sisters (2003), và I Saw the Devil (2010), tên tuổi của Kim Jee-Woon đã vươn lên diễn đàn điện ảnh thế giới và được ghi nhận là một trong những nhà làm phim kinh dị xuất sắc nhất.

Trong suốt sự nghiệp, ông đã có cơ hội hợp tác với những ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc như Song Kang Ho, Lee Byung Hun, Jung Woo Sung...

Gần đây nhất, bộ phim Cobweb (Cú máy ăn tiền, 2023) do Kim Jee-woon chỉ đạo với sự tham gia của nhiều ngôi sao như Song Kang-ho, Krystal Jung, Im Soo-jung… đã nhận được tràng pháo tay dài 12 phút tại Liên hoan phim Cannes. Phim từng được chiếu ở rạp Việt hồi cuối năm 2023.

HIFF 2024 dự kiến trình chiếu 3 tác phẩm đặc sắc của ông, trong đó có The Good, the Bad, the Weird (2008) - bộ phim được sản xuất bởi nhà sản xuất Jeawon Choi - cố vấn của HIFF. Cặp đôi đạo diễn - nhà sản xuất này sẽ cùng có mặt tại HIFF 2024 với nhiều hoạt động giao lưu và hội thảo đặc biệt.

Sau Hirokaku Kore-eda đến lượt Kim Jee-Woon, HIFF 2024 hứa hẹn mang thêm nhiều gương mặt nổi tiếng của điện ảnh của châu Á và thế giới đến TP.HCM vào tháng 4.

Liên hoan phim quốc tế TP.HCM lần thứ I năm 2024 (HIFF 2024) diễn ra từ ngày 6-13/4 với sự tham gia của nhiều nhà làm phim, đạo diễn, diễn viên, nhà phê bình và người yêu điện ảnh trong, ngoài nước.

HIFF 2024 xoay quanh chủ đề điện ảnh như chiếu phim, triển lãm công nghiệp sáng tạo nội dung, giao lưu cùng các đạo diễn, diễn viên nổi tiếng...