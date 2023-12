Đội tuyển bóng đá yếu nhất thế giới được lên phim

TPO - Có bao giờ bạn tò mò các đội tuyển bóng đá quốc gia yếu nhất thế giới tập luyện như thế nào, điều kiện ra sao, tình yêu bóng đá của họ liệu có giống nước ta? Vào dịp cuối năm, hành trình của đội tuyển American Samoa từng nhận thất bại kỷ lục 31-0 sẽ được đưa lên màn ảnh rộng, hứa hẹn đem lại những giây phút dở khóc dở cười.

Phim có tựa đề Next Goal Wins (Bàn thắng vàng), được nhào nặn dưới bàn tay của đạo diễn tài năng Taika Waititi. Nội dung phim xoay quanh hành trình thi đấu vòng loại World Cup 2014 của đội tuyển bóng đá nước American Samoa, được mệnh danh là "đội tuyển yếu nhất thế giới" sau thất bại kỷ lục 31-0 trước đội tuyển Australia năm 2002.

Tới hiện tại, đây vẫn là trận đấu quốc tế có cách biệt bàn thắng lớn nhất lịch sử bóng đá. Năm 2011, American Samoa quyết định thuê huấn luyện viên Thomas Rongen (Michael Fassbender) chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2014 và gỡ gạc lại danh dự. Mục tiêu của họ rất đơn giản: Chỉ cần ghi một bàn thắng.

Thế nhưng, Rongen lúc ấy cũng có thành tích bết bát không kém khi vừa bị đuổi việc vì không thể đưa đội bóng U20 của Mỹ vượt qua vòng loại World Cup. Trước một tập thể toàn những con người yếu kém, liệu những bài huấn luyện kỳ lạ của vị “thuyền trưởng” này có làm nên chuyện? Hay American Samoa lại chỉ là “viên gạch lót đường” tại mọi giải đấu họ tham gia?

Hành trình đầy cảm xúc của đội bóng sẽ được tái hiện dưới bàn tay trào phúng của Taika Waititi. Nhà làm phim sinh năm 1975 từng mang về một tượng vàng Oscar, nổi tiếng với những tác phẩm đậm tính châm biếm và lầy lội như What We Do in the Shadows (2014), Thor: Ragnarok (2017) hay Jojo Rabbit (2019).

Vai chính Thomas Rongen được giao cho Michael Fassbender - tài tử thuộc trường phái thực lực của Hollywood. Anh từng hai lần được đề cử giải Oscar và sở hữu gia tài diễn xuất đồ sộ như Magneto/Erik Lehnsherr trong loạt X-Men của 20th Century Fox, Inglourious Basterds (2009), 12 Years a Slave (2013) hay gần đây nhất là tác phẩm đang rất được yêu thích trên Netflix - The Killer (2023).

Nhiều nhà phê bình và khán giả dành lời khen cho Next Goal Wins là một bộ phim “cảm động và hài hước” hay “chiến thắng bùng nổ bậc nhất màn ảnh rộng”. Next Goal Wins hứa hẹn là tác phẩm ngập tràn tiếng cười cũng như những giọt nước mắt và đáng xem nhất trong ngày đầu năm mới.

Next Goal Wins (Bàn thắng vàng) dự kiến khởi chiếu toàn quốc từ ngày 29/12.