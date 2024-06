Chuyện 'ấy' sau sinh, bao lâu mới được trả quyền lợi?

TPO - Nếu như trước khi mang thai, việc quan hệ vợ chồng là chuyện hết sức bình thường thì ở giai đoạn sau sinh, nó lại trở thành nan đề đối với nhiều cặp đôi. “Bao lâu nữa tôi mới được trả quyền lợi”, câu hỏi của nhiều đức ông chồng dường như rất khó để tìm ra một đáp án chung.

“Phụ nữ sau khi sinh bao lâu thì quan hệ được” là thắc mắc của nhiều cặp đôi khi lần đầu được lên chức.

Theo bác sĩ Đỗ Tiến Dũng, Khoa Sản, BV Bưu Điện Hà Nội, không có mốc thời gian cụ thể nào của việc quan hệ tình dục trở lại sau khi sinh con vì điều này còn phụ thuộc vào việc người vợ sinh thường hay sinh mổ, chưa kể, quá trình hồi phục sức khỏe của mỗi người mỗi khác, kể cả về sinh lý lẫn tâm lý. Bởi mỗi chị em có thời gian hồi phục sức khỏe khác nhau, do đó nhu cầu gần gũi với chồng cũng khác nhau. Quan hệ tình dục trở lại quá sớm có thể làm tăng nguy cơ biến chứng, chẳng hạn như xuất huyết sau sinh và nhiễm trùng tử cung.

Theo bác sĩ Dũng, thông thường, sau sinh thường khoảng 4 - 6 tuần, khi sản dịch đã hết sạch hoàn toàn, phụ nữ có thể quan hệ tình dục trở lại bình thường. Sản phụ sinh mổ sẽ mất nhiều thời gian để hồi phục hơn, vì tuy sinh mổ không bị cắt ở tầng sinh môn, nhưng sản phụ lại phải chịu đau đớn từ vết mổ và những áp lực, thay đổi cơ thể nghiêm trọng do ảnh hưởng của cuộc phẫu thuật mổ lấy thai. Do đó, người vợ cần có thời gian nghỉ ngơi, chờ vết thương lên da non và lành sẹo. Vết mổ rất dễ bị viêm nhiễm, bục, rách nên phụ nữ sau sinh cần kiêng cữ thật cẩn thận, tốt nhất nên kiêng quan hệ tình dục ít nhất 2-3 tháng sau sinh mổ để đảm bảo an toàn và sử dụng thêm các biện pháp tránh thai chủ động để ngăn ngừa việc mang thai trở lại quá sớm.

Một số mẹ bỉm chia sẻ rằng sau sinh họ không có nhu cầu gần gũi với chồng, và lo lắng đấy có phải là một dấu hiệu bệnh lý không? Bác sĩ Dũng lý giải: Đó là tình trạng bình thường, và nó liên quan đến việc thay đổi nội tiết tố sau sinh. Như chúng ta đã biết, estrogen là hoóc môn quan trọng trong việc kích thích ham muốn tình dục ở phụ nữ. Thế nhưng sau sinh, nồng độ estrogen và progesterone vốn được sản sinh rất nhiều trong thai kỳ để giúp thai nhi tăng trưởng lại giảm xuống rất nhanh, gây mất cân bằng nội tiết. Đây chính là nguyên nhân hàng đầu khiến hầu hết phụ nữ đều giảm ham muốn sau sinh.

Việc phụ nữ giảm ham muốn sau sinh cũng liên quan mật thiết đến tình trạng mệt mỏi, áp lực vì phải chăm sóc một em bé mới sinh với những nhu cầu liên tục bất kể ngày đêm. Đây cũng là một nguyên nhân khiến mẹ bỉm không còn tâm sức để nghĩ đến chuyện khác. Chưa kể, sau cuộc sinh vất vả, cơ thể mẹ cần một thời gian nghỉ ngơi để hồi phục. Âm đạo, tử cung và cổ tử cung cũng cần thời gian trở lại kích thước bình thường.

Ngoài ra, việc cho con bú cũng là nguyên nhân gây giảm ham muốn ở mẹ bỉm sữa. Theo đó, hoạt chất prolactin cơ thể tiết ra khi tiết sữa có tác dụng gây ức chế buồng trứng, làm cho hàm lượng hoóc môn estrogen giảm xuống thậm chí còn thấp hơn mức trước khi mang thai khiến người mẹ không còn tha thiết “trả bài” cho chồng.

Chưa kể, những lo lắng về ngoại hình cũng như về tình trạng vết mổ, vết khâu âm đạo sau sinh cũng khiến phụ nữ giảm hưng phấn, không thoải mái, thậm chí cảm thấy căng thẳng đối với chuyện phòng the.

Để làm giảm khó chịu trong thời gian “chay tịnh” kéo dài này, bác sĩ khuyên các mẹ bỉm hãy thẳng thắn bày tỏ và nói rõ cảm giác của mình với đối tác. Nếu bạn cảm thấy đau, đừng giả vờ rằng mọi thứ đều ổn, bởi điều đó có thể khiến bạn bắt đầu cảm thấy tình dục là một điều phiền toái hoặc khó chịu, hơn là một niềm vui.

Đừng ngại trao đổi thêm với chồng về việc kéo dài màn dạo đầu và chọn tư thế quan hệ nhẹ nhàng, giảm áp lực cho bạn, bởi xét cho cùng đây là cuộc chơi win –win, không bên nào có nghĩa vụ phải hy sinh vì khoái cảm của đối tác cả.

Nếu cô bé chưa thực sự cởi mở trở lại, các bạn cũng có thể sử dụng chất bôi trơn, nó rất hữu ích đối với tình trạng khô hạn sau sinh.

Trường hợp khó khăn hơn, bạn hoàn toàn có thể đến bác sĩ để được trợ giúp. Nhưng quan trọng nhất, các mẹ bỉm được khuyên hãy dành thời gian chăm sóc bản thân. Dù việc chăm sóc em bé sơ sinh là vô cùng vất vả, nhưng bạn cũng nên dành thời gian cho mình. Đừng tự mình ôm đồm mọi việc trong nhà, mà hãy nhờ đến sự giúp đỡ của chồng hoặc người thân, bạn bè. Khi bạn ngủ đủ và thoải mái tinh thần, bạn mới có thể trở lại cuộc sống bình thường như trước kia, và ham muốn tình dục mới có thể trở lại.