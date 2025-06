Ngày 25/6, tại tỉnh Quảng Ninh, Bộ Công an phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ Mít tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy (Tháng 6), Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6) với chủ đề “Chung một quyết tâm – Vì một cộng đồng không ma túy”. Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm đến dự và chủ trì buổi Lễ.

Cùng dự có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm; Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế; Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Quốc hội; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an.

Về phía tỉnh Quảng Ninh có các đồng chí: Phạm Đức Ấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh…; cùng hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ, hội viên, đoàn viên, thanh niên Công an, phụ nữ, Cựu chiến binh, quần chúng nhân dân…

Nhận thức rõ mối hiểm họa do ma túy gây ra, những năm qua, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành và triển khai thực hiện nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách để phòng, chống và kiểm soát ma túy. Cùng với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các bộ, ngành, cơ quan, địa phương, công tác phòng, chống ma túy (PCMT) thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Chỉ thị số 36 và Kết luận số 132 của Bộ Chính trị về phòng, chống, kiểm soát ma túy được tập trung quán triệt và triển khai hiệu quả. Chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Chương trình PCMT giai đoạn 2021 - 2025 được quyết liệt thực hiện. Đặc biệt, Chương trình mục tiêu quốc gia PCMT đến năm 2030 đang được Chính phủ chỉ đạo xây dựng với các giải pháp đồng bộ, toàn diện, huy động nguồn lực để thực hiện mục tiêu tổng thể giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma túy.

Công tác tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa ma túy không ngừng được đẩy mạnh, đổi mới, đa dạng về nội dung, hình thức. Đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy được các lực lượng triển khai mạnh mẽ, nhiều đường dây mua bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy hoạt động liên tuyến, liên tỉnh, xuyên quốc gia đã bị triệt phá, góp phần quan trọng từng bước ngăn chặn “nguồn cung” ma túy...

Công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và quản lý sau cai được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Hợp tác quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần phòng ngừa từ sớm, từ xa các loại tội phạm về ma tuý; đồng thời khẳng định vai trò, vị thế và cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long ghi nhận, biểu dương quyết tâm, nỗ lực và kết quả tích cực mà các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương đã đạt được; tri ân những cống hiến, hy sinh và chúc mừng những thành tích của các lực lượng trực tiếp tham gia phòng, chống tội phạm ma túy thời gian qua, đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội của đất nước.

Thời gian tới, để phòng, chống và kiểm soát ma túy hiệu quả, thực chất và bền vững hơn, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đề nghị các bộ, ngành, cơ quan, địa phương, các lực lượng liên quan triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về PCMT; xác định PCMT vừa là nhiệm vụ chính trị, vừa là sứ mệnh nhân đạo, gắn với sự an toàn, ổn định và phát triển bền vững của đất nước; bảo vệ sức khỏe, tính mạng và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của người dân.

Các lực lượng chuyên trách, với nòng cốt là lực lượng Công an nhân dân cần nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; tăng cường quản lý nhà nước đối với các ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện, dịch vụ nhạy cảm về an ninh, trật tự; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý triệt để các hành vi mua bán, tổ chức, chứa chấp sử dụng và sản xuất trái phép chất ma túy. Tiếp tục rà soát, phát hiện, thống kê, quản lý người nghiện ma tuý, người sử dụng trái phép chất ma túy và đấu tranh, triệt xoá các điểm, tụ điểm phức tạp về ma tuý. Đẩy mạnh khai thác, ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và quản lý sau cai.

Ưu tiên nguồn lực để đầu tư, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất trong các cơ sở cai nghiện ma tuý; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, điều trị, đáp ứng yêu cầu công tác cai nghiện tại các địa phương. Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện; có chính sách hỗ trợ, tạo công ăn, việc làm, xoá bỏ mặc cảm cho người sau cai nghiện. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và có chế độ, chính sách hỗ trợ phù hợp cho các lực lượng chuyên trách về PCMT. Tăng cường thông tin, tuyên truyền, nhất là ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, Internet và mạng xã hội, nâng cao vai trò của người có uy tín, người nổi tiếng trong PCMT. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về PCMT.

Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, hưởng ứng Tháng hành động PCMT năm 2025 với chủ đề “Chung một quyết tâm - Vì cộng đồng không ma túy”, chúng ta cùng tin tưởng, với sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành, các địa phương; sự đồng hành, ủng hộ của nhân dân và sự hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ hiệu quả của cộng đồng quốc tế, hiểm họa ma tuý nhất định sẽ bị loại trừ; một cộng đồng sạch ma túy sẽ là một tương lai không còn xa, góp phần quan trọng đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, thịnh vượng.

*Ngay sau Lễ Mít tinh, đã diễn ra Lễ tuần hành hưởng ứng Tháng hành động PCMT, Ngày Quốc tế PCMT và Ngày toàn dân PCMT do các lực lượng cán bộ, chiến sĩ, hội viên, đoàn viên, thanh niên Công an, Phụ nữ, Cựu chiến binh, quần chúng nhân dân.

