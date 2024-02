Chứng khoán bị chốt lời sau phiên lập đỉnh

TPO - VN-Index kết thúc phiên giao dịch hôm nay (29/2) trong sắc đỏ, chấm dứt mạch tăng mạnh từ đầu tuần. Áp lực chốt lời mạnh lên, dòng tiền có dấu hiệu chuyển dịch sang nhóm bất động sản.

Sau phiên lập đỉnh mới tại 1.254 điểm, VN-Index hôm nay không duy trì được đà hưng phấn xuyên suốt thời gian giao dịch. Phiên sáng, sau giờ mở cửa, thị trường khá tích cực, tiếp đà tăng 10 điểm chinh phục mốc cao mới 1.264 điểm. Đà tăng phụ thuộc vào một số cổ phiếu trụ, trong khi phần còn lại của thị trường chuyển trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng”.

Trong phiên sáng, thị trường đón nhận thông tin về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2, tăng 1,04% so với tháng trước; tăng 3,98% so với cùng kỳ năm 2023. Bình quân 2 tháng đầu năm, CPI tăng 3,67% so với cùng kỳ năm trước.

Áp lực bán tiếp tục gia tăng sau giờ nghỉ trưa, VN-Index giằng co trong sắc đỏ, nỗ lực trở lại tham chiếu bất thành. Sắc đỏ lấn át tại rổ VN30, với 18/30 cổ phiếu giảm giá. Những mã gây ảnh hưởng tiêu cực nhất đến chỉ số như BID, VHM, VRE, VIC… từng là các đầu kéo tích cực đưa VN-Index lập đỉnh trước đó. Cổ phiếu ngân hàng điều chỉnh diện rộng, mức giảm chủ yếu trên dưới 1%.

KDH hút mạnh dòng tiền, đóng cửa ở mức trần 34.650 đồng/cổ phiếu. NVL, DXG, PDR, CEO, DXG, NLG… đồng loạt tăng giá. Nhịp tăng vừa qua của thị trường chưa ghi nhận diễn biến đáng chú ý ở các cổ phiếu này, tới hôm nay, nhóm này mới lên tiếng.

Nhóm bán lẻ giao dịch khởi sắc, MSN trở thành đầu kéo tích cực nhất cho VN-Index. Cùng ngành, MWG, FRT cũng trong nhóm dẫn dắt thị trường; DGW, PNJ giữ sắc xanh. Giao dịch cổ phiếu tích cực trong bối cảnh tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tháng 2 vừa công bố ghi nhận mức 8,5% so với cùng kỳ năm trước, ước đạt 509,7 nghìn tỷ đồng. Nhu cầu tiêu dùng, mua sắm và du lịch của người dân tăng cao.

Cổ phiếu chứng khoán tiếp tục hút dòng tiền, SSI lại dẫn đầu thanh khoản toàn sàn, giá trị giao dịch hơn 1.603 tỷ đồng. FTS tăng trần, VIX, VND, SHS, VCI… tăng giá. Sau hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2024, nhiều đề xuất, giải pháp kỳ vọng sẽ giải quyết những vướng mắc hiện nay, sớm nâng hạng thị trường…

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 1,82 điểm (0,15%) xuống 1.252,73 điểm. HNX-Index tăng 0,3 điểm (0,13%) lên 235,46 điểm. UPCoM-Index tăng 0,09 điểm (0,1%) lên 90,63 điểm. Thanh khoản gia tăng với giá trị khớp lệnh HoSE hơn 24.000 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng gần 420 tỷ đồng, tập trung vào VHM, VRE, VNM, HCM…