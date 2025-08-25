Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Multimedia

Google News

'Chubb Life - Vì tương lai Em' bền bỉ gieo mầm hy vọng, yêu thương

Quyền Thành
1pc.jpg﻿

Với các em nhỏ kém may mắn, con đường đến trường luôn cần sự kiên trì, bền chí từ chính các em, cùng sự yêu thương, chia sẻ của cộng đồng - dù đó là một suất học bổng, một bữa ăn ấm lòng, hay những món dụng cụ học tập mà các em còn đang thiếu.

Thấu hiểu điều này, hành trình “Chubb Life Vì Tương Lai Em 2025” đã tiếp tục mang những phần học bổng và quà tặng đến các em nhỏ còn nhiều khó khăn nhưng vẫn luôn đầy nghị lực trên hành trình trau dồi tri thức.

Một trong những điểm nhấn của hành trình năm nay là lan tỏa yêu thương từ Bắc Giang đến Nghệ An, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bạc Liêu, Bến Tre, Phú Thọ… (chưa sáp nhập) bằng 2.000 phần học bổng và quà tặng với tổng trị giá 600 triệu đồng, gửi trao niềm tin yêu và động lực đến các em nhỏ còn nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Chương trình bắt đầu vào tháng 5 nhằm hưởng ứng Tháng Hành động vì trẻ em và dự kiến kết thúc vào tháng 9 - thời điểm vô cùng ý nghĩa đối với Chubb Life Việt Nam - kỷ niệm 20 năm thành lập đội ngũ kinh doanh - những “cầu nối” quan trọng giữa công ty và khách hàng.

2pc.jpg

Suốt 20 năm qua, Chubb Life chọn tập trung đầu tư vào giáo dục cho trẻ em, với niềm tin rằng, học tập là con đường bền vững nhất để các em từng bước kiến tạo tương lai tươi sáng. 10 ngôi trường được xây mới, gần 40.000 em học sinh tại hơn 30 tỉnh thành (trước khi tái lập) được trao tận tay những suất học bổng và quà tặng.

Đó không chỉ là con số, mà là hành động cụ thể để mang lại cho trẻ em cơ hội tiếp cận môi trường học tập tốt hơn, và quan trọng hơn cả là có thêm động lực để tin vào chính mình.

Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ vật chất, “Chubb Life Vì tương lai em” còn đặc biệt chú trọng đến đời sống tinh thần (well-being) thông qua các buổi trò chuyện về an toàn giao thông, phòng chống bạo lực học đường, xây dựng kỹ năng sống tích cực, giúp các em hình thành tư duy sống lành mạnh, biết quý trọng bản thân, và có trách nhiệm với những người xung quanh.

3pc.jpg

Năm 2025, kỷ niệm dấu mốc 20 năm đồng hành cùng người dân Việt Nam, Chubb Life Việt Nam bước sang chặng đường phát triển mới. Sẽ có nhiều khác biệt nhưng chắc chắn có một điều bất biến: “Chubb Life - Vì tương lai em” vẫn tiếp tục “gieo hạt mầm hy vọng và niềm tin”, thắp lên nhiệt huyết vượt khó để các em nhỏ trên khắp cả nước được học tập, được ước mơ, được có cơ hội nỗ lực để hướng đến một cuộc sống tự do như mình mong ước.

4pc.jpg
Quyền Thành
#chubb life - vì tương lai em #Chubb Life Việt Nam #Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam #Hành động vì Trẻ em

Cùng chuyên mục