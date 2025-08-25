'Chubb Life - Vì tương lai Em' bền bỉ gieo mầm hy vọng, yêu thương

Với các em nhỏ kém may mắn, con đường đến trường luôn cần sự kiên trì, bền chí từ chính các em, cùng sự yêu thương, chia sẻ của cộng đồng - dù đó là một suất học bổng, một bữa ăn ấm lòng, hay những món dụng cụ học tập mà các em còn đang thiếu.

Thấu hiểu điều này, hành trình “Chubb Life Vì Tương Lai Em 2025” đã tiếp tục mang những phần học bổng và quà tặng đến các em nhỏ còn nhiều khó khăn nhưng vẫn luôn đầy nghị lực trên hành trình trau dồi tri thức.

Một trong những điểm nhấn của hành trình năm nay là lan tỏa yêu thương từ Bắc Giang đến Nghệ An, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bạc Liêu, Bến Tre, Phú Thọ… (chưa sáp nhập) bằng 2.000 phần học bổng và quà tặng với tổng trị giá 600 triệu đồng, gửi trao niềm tin yêu và động lực đến các em nhỏ còn nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Chương trình bắt đầu vào tháng 5 nhằm hưởng ứng Tháng Hành động vì trẻ em và dự kiến kết thúc vào tháng 9 - thời điểm vô cùng ý nghĩa đối với Chubb Life Việt Nam - kỷ niệm 20 năm thành lập đội ngũ kinh doanh - những “cầu nối” quan trọng giữa công ty và khách hàng.

Suốt 20 năm qua, Chubb Life chọn tập trung đầu tư vào giáo dục cho trẻ em, với niềm tin rằng, học tập là con đường bền vững nhất để các em từng bước kiến tạo tương lai tươi sáng. 10 ngôi trường được xây mới, gần 40.000 em học sinh tại hơn 30 tỉnh thành (trước khi tái lập) được trao tận tay những suất học bổng và quà tặng.

Đó không chỉ là con số, mà là hành động cụ thể để mang lại cho trẻ em cơ hội tiếp cận môi trường học tập tốt hơn, và quan trọng hơn cả là có thêm động lực để tin vào chính mình.

Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ vật chất, “Chubb Life Vì tương lai em” còn đặc biệt chú trọng đến đời sống tinh thần (well-being) thông qua các buổi trò chuyện về an toàn giao thông, phòng chống bạo lực học đường, xây dựng kỹ năng sống tích cực, giúp các em hình thành tư duy sống lành mạnh, biết quý trọng bản thân, và có trách nhiệm với những người xung quanh.

Năm 2025, kỷ niệm dấu mốc 20 năm đồng hành cùng người dân Việt Nam, Chubb Life Việt Nam bước sang chặng đường phát triển mới. Sẽ có nhiều khác biệt nhưng chắc chắn có một điều bất biến: “Chubb Life - Vì tương lai em” vẫn tiếp tục “gieo hạt mầm hy vọng và niềm tin”, thắp lên nhiệt huyết vượt khó để các em nhỏ trên khắp cả nước được học tập, được ước mơ, được có cơ hội nỗ lực để hướng đến một cuộc sống tự do như mình mong ước.