Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận thua kiện người dân

TPO - Quá trình điều tra, Phạm Quang Tiến, cựu cán bộ Công an TPHCM khai, sau khi được người nhà đối tượng nhờ "chạy án", đã gọi điện thoại trao đổi với một người công tác tại Viện Kiểm sát Quận 10 (nay công tác tại Viện KSND TPHCM – Pv) nhờ giúp. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng xác định, file ghi âm mà vị cựu công an này cung cấp thể hiện đã chuyển tiền cho một cán bộ kiểm sát không đủ chất lượng để giám định.

TPO - Đối tượng Vi Văn Dằn từ tỉnh Sơn La đến Thanh Hoá giả mạo là cán bộ công an rồi đến nhà dân đe doạ, chiếm đoạt tiền.

TPO - Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Bắc Giang) đang xác minh làm rõ số hàng hóa là kit test nhanh và thuốc tân dược để điều trị COVID -19 không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ vừa bị thu giữ.

Công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nhóm đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; rửa tiền”.