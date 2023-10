Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm việc với Tổng công ty Điện lực TPHCM

Chiều ngày 10/10/2023, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam ( EVN ) Đặng Hoàng An đã có buổi làm việc với Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC).

Tham gia buổi làm việc của đoàn công tác EVN có Phó tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm, Chủ tịch HĐTV EVNHCMC Phạm Quốc Bảo, Tổng giám đốc EVNHCMC Nguyễn Văn Thanh cùng Hội đồng Thành viên, Ban Tổng giám đốc EVNHCMC, các Ban của EVN và EVNHCMC.

Báo cáo tại buổi làm việc, Tổng giám đốc EVNHCMC Nguyễn Văn Thanh cho biết, mặc dù còn gặp một số khó khăn, vướng mắc trong hoạt động, sản xuất, kinh doanh nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, CNVC-LĐ, EVNHCMC đã đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch EVN giao trong 9 tháng đầu năm 2023.

Sản lượng điện thương phẩm của EVNHCMC đạt 21,3 tỷ kWh, tăng 4,96% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 77,46% kế hoạch cả năm EVN giao. Ước cả năm 2023, sản lượng điện thương phẩm sẽ đạt khoảng 27,6 tỷ kWh, tăng 4,04% so với năm 2022 và vượt kế hoạch được giao 102,75%. Tổn thất đo đếm là 0,58%, thấp hơn 2,25% so với cùng kỳ và thấp hơn 2,64% so với kế hoạch EVN giao. Năng suất lao động tăng 6% so với cùng kỳ và ước cả năm 2023 đạt khoảng 5,03 triệu kWh/lao động, tăng 2,2% so với năm 2022 và đạt 101,2% so với kế hoạch. EVNHCMC cũng đang thực hiện tốt việc tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh và phấn đấu thực hiện tốt hơn chỉ tiêu tiết kiệm 15% EVN giao.

Theo ông Nguyễn Văn Thanh, EVNHCMC đã đạt được một số kết quả nổi bật như tổn thất điện năng đạt tốt so với chỉ tiêu EVN giao; chất lượng dịch vụ khách hàng tiếp tục được nâng cao; EVNHCMC là đơn vị đầu tiên cả nước đã hoàn thành giai đoạn 1 công tác chuyển lịch ghi điện về cuối tháng; đồng thời, đang triển khai ứng dụng mạnh mẽ công nghệ vào công tác quản lý điều hành, nâng cao trải nghiệm khách hàng, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, quản lý sử dụng điện hiệu quả và phát triển năng lượng mới; đáp ứng 100% kế hoạch triển khai thị trường điện EVN giao; hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyển đổi số được giao, đạt mức 4 về chuyển đổi số trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng.

“EVNHCMC sẽ quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc Chủ đề năm 2023 của Tập đoàn là “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, Chủ đề năm 2023 của Tổng công ty “Quản trị hiệu quả doanh nghiệp số; tiếp tục xây dựng và phát triển lưới điện thông minh; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của Thành phố cũng như của cả nước”, ông Thanh cam kết.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Đặng Hoàng An – Chủ tịch HĐTV EVN đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của EVNHCMC, công tác sản xuất kinh doanh, dịch vụ khách hàng đều có các chỉ tiêu, kết quả tốt. Ông Đặng Hoàng An đề nghị EVNHCMC tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, chung tay cùng Tập đoàn nỗ lực tiết giảm chi phí, tăng doanh thu, đảm bảo thu nhập cho người lao động. Đối với các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, sẽ chỉ đạo các ban chuyên môn xem xét, rà soát, tìm giải pháp tháo gỡ nhằm giúp EVNHCMC hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Tiếp thu các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc cũng như chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn, ông Phạm Quốc Bảo - Chủ tịch HĐTV EVNHCMC cam kết, Ban lãnh đạo Tổng công ty sẽ có các chỉ đạo, điều hành các đơn vị rà soát, xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh trên tinh thần tiết kiệm tối đa để đảm bảo đạt và vượt kế hoạch được giao, đồng thời xây dựng lộ trình phát triển giai đoạn đến năm 2025 và 2030, phấn đấu ngang tầm các công ty điện lực tiên tiến trong khu vực và thế giới.