Chủ 'siêu' dự án King Bay ở Đồng Nai thừa nhận chưa đủ điều kiện huy động vốn

TPO - Trong văn bản gửi khách hàng, chủ đầu tư dự án King Bay trấn an khách hàng cho rằng, khi tiến hành đầy đủ thủ tục pháp lý về điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai sẽ thông báo đến khách hàng về việc tiến hành ký hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai. Tuy nhiên, thực tế chủ đầu tư đã ký hợp đồng đặt cọc hứa mua hứa bán nhà ở hình thành trong tương lai và thu từ 85-95% giá trị hợp đồng với khách hàng là sai.

Chưa hoàn thiện pháp lý đã rầm rộ huy động vốn

Công ty CP Free Land, chủ đầu tư dự án King Bay (xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) vừa có văn bản gửi khách hàng về việc thu hồi các thông báo thanh lý hợp đồng đặt cọc hứa mua bán nhà ở hình thành trong tương lai phân khu A2, dự án King Bay.

Theo đó, Free Land cho biết, doanh nghiệp này đang trong quá trình đẩy nhanh hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho khách hàng, chủ đầu tư huỷ bỏ thông báo về việc thanh lý hợp đồng đã gửi cho khách hàng trước đây và đồng ý để khách hàng có phần đất nền bắt buộc phải xây thô và đất nền không phải xây tiếp tục tự do chuyển nhượng lại bình thường.

Đối với khách hàng có đất nền bắt buộc phải xây thô được hoãn lại thời gian xây dựng trong vòng 2 năm kể từ ngày 1/6/2021 đến hết 1/6/2023. Trong thời gian này, những khách hàng có nhu cầu xây dựng nhà thô để hoàn công cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Công ty Free Land sẽ tiến hành ký kết hợp đồng xây dựng nhà cho khách hàng.

Sau khi hoàn thành việc xây dựng nhà, Free Land tiến hành các thủ tục pháp lý để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho khách hàng theo thoả thuận giữa 2 bên.

“Trong thời gian sắp tới, khi công ty tiến hành đầy đủ thủ tục pháp lý đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, thì công ty sẽ lập tức thông báo đến khách hàng về việc tiến hành ký hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai”, văn bản của Free Land nêu rõ.

Trao đổi với Tiền Phong, nhiều khách hàng mua đất tại dự án King Bay nói rằng, với thông báo này, Công ty CP Free Land đã chính thức thừa nhận dự án King Bay chưa đủ điều kiện pháp lý để bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Tuy nhiên, theo khách hàng việc ra thông báo chuyển nhượng chỉ là giải pháp chống chế, bởi khách hàng chỉ có thể chuyển nhượng nội bộ, chứ không thể chuyển nhượng cho khách hàng khác, bởi dự án chưa đủ pháp lý.

Đáng nói, theo tài liệu của PV, ngày 6/9/2018, UBND tỉnh Đồng Nai mới giao đất nhưng trước đó, Công ty CP Free Land đã ký hàng loạt “Hợp đồng đặt cọc hứa mua hứa bán nhà ở hình thành trong tương lai” trên lô đất mang ký hiệu số LKV36-13, LKV37-13… của phân khu D, dự án King Bay. Khách hàng đặt cọc số tiền ban đầu là 50 triệu đồng, khi ký hợp đồng phải thanh toán 30% tổng giá trị hợp đồng. Các đợt thanh toán theo hợp đồng sau đó được thực hiện 2 tháng/lần, với số tiền khách hàng phải đóng là 10-20% giá trị hợp đồng. Đến nay, nhiều khách hàng đã đóng 85-95% giá trị hợp đồng.

Dự án King Bay đang bị kiểm tra

Trong văn bản gửi báo Tiền Phong, ông Lê Mạnh Dũng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM cho biết, dự án King Bay ở xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch do Công ty CP Free Land đang được các cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra xác minh.

Được biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai mới đây đã tiếp nhận tố giác của hàng chục khách hàng mua nhà ở dự án King Bay tố cáo chủ đầu tư và đơn vị môi giới lừa dối khách hàng, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, thông qua việc ký hợp đồng đặt cọc hứa mua hứa bán nhà ở hình thành trong tương lai. Xét thấy tố giác nêu trên không thuộc thẩm quyền giải quyết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai chuyển đơn tố giác kèm theo tài liệu có liên quan đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM để giải quyết theo thẩm quyền.

Theo hồ sơ của Công an tỉnh Đồng Nai, có hàng chục khách hàng tố chủ đầu tư dự án King Bay là Công ty CP Free Land và đơn vị phát triển dự án là Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Star Beach xảy ra tại TPHCM lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, chủ đầu tư King Bay bị tố chiếm đoạt của ông Ngô Nhật Huy hơn 2 tỷ đồng, ông Huỳnh Ngọc Nở hơn 1,5 tỷ đồng, ông Trần Ngọc Phú hơn 2,1 tỷ đồng, bà Đàm Kim Thư hơn 2,4 tỷ đồng, ông Trần Công Nam hơn 2,6 tỷ đồng…

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cũng đang xác minh vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo đơn tố cáo của một số người dân tố cáo đại diện Công ty CP Free Land và Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Star Beach xảy ra tại TPHCM.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý, cơ quan điều tra đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TPHCM phối hợp với các ngân hàng trong hệ thống các ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam cung cấp thông tin, tài liệu về hồ sơ đăng ký mở tài khoản; cung cấp bản sao kê các giao dịch của các tài khoản, từ thời điểm tháng 6/2016 đến nay và cho biết số dư hiện có của các tài khoản đứng tên của các công ty, cá nhân liên quan.

Đồng thời, tạm ngưng giao dịch rút tiền tại các tài khoản, tổng số tiền tạm ngưng giao dịch không vượt quá 49.763 tỷ đồng và tiến hành việc thực hiện ngưng giao dịch vào cùng một thời điểm đối với các tài khoản mở tại ngân hàng khác nhau, nhằm tránh sự tẩu tán tài sản từ chủ tài khoản.

Các thông tin tài khoản bị yêu cầu tạm ngưng gồm: Công ty CP Free Land (MST:0313002326), địa chỉ tại căn hộ số L36OT - 1 tầng 36 Tòa L6, Vinhomes Golden River số 2 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM, do Vũ Minh Lý đứng tên người đại diện theo pháp luật.

Công ty CP đầu tư bất động sản Star Beach (MST: 0314046319), địa chỉ trụ sở tại S04 Saigon Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TPHCM do Nguyễn Thị Thanh Tú đứng tên đại diện theo pháp luật. Cá nhân Vũ Minh Lý (sinh năm 1955) và cá nhân Nguyễn Thị Thanh Tú (sinh năm 1980).

Trường hợp có số dư đã được tạm ngưng, cơ quan điều tra đề nghị thống kê chi tiết số tiền và thông tin từng tài khoản đã tạm ngưng giao dịch.