Chú ruột 'mát tay', thanh niên ở TT-Huế được ngay biển ngũ quý 666.66

TPO - Khi đến đăng ký xe gắn máy mới tại công an xã, một người dân ở huyện Phú Lộc (tỉnh TT-Huế) bất ngờ bấm được biển số "ngũ quý" 666.66.

Ngày 24/9, thông tin từ Công an xã Lộc Trì (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) cho biết, anh T.H.M (25 tuổi, hộ khẩu thường trú tại xã Lộc Trì) vừa trở thành chủ nhân của biển số xe gắn máy 75K1-666.66 sau khi nhờ người nhà đến đăng ký xe và bất ngờ bấm được biển số “ngũ quý” này.

Trước đó, trên trang Fanpage “An ninh trật tự Công an xã Lộc Trì” của Công an xã Lộc Trì (huyện Phú Lộc) đã đăng tải thông tin: “Vào sáng ngày 23/9, Công an xã Lộc Trì tiến hành đăng ký và cấp biển số cho công dân trên địa bàn. Theo đó, biển kiểm soát 75K1-666.66 đã được đăng ký và cấp cho công dân T.H.M (đăng ký thường trú tại xã Lộc Trì)”.

Trang Fanpage này còn đăng kèm hình ảnh cán bộ Công an xã Lộc Trì trao biển số “ngũ quý” 75K1-66666 cho người dân. Tuy nhiên, công dân tiếp nhận biển số này không phải “chính chủ”, mà là người chú ruột của anh M.

Theo tìm hiểu của PV, vào thời điểm đăng ký cho xe máy hiệu Honda Vario (màu trắng) mới mua trước đó, do anh M. bận làm việc tại TP.HCM, nên đã nhờ chú ruột đến trụ sở Công an xã Lộc Trì để đăng ký và bấm số.

Nhận tin người chú được nhờ đi đăng ký và bấm trúng biển số “ngũ quý” một cách ngẫu nhiên, anh M. vô cùng bất ngờ và phấn khích.

Thanh niên này hiện thu xếp công việc tại TP.HCM để trở về quê tiếp nhận biển số “ngũ quý” 75K1-666.66.