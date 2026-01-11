Chủ Nhật Đỏ 2026 hút hàng nghìn bạn trẻ, gác lại việc cá nhân đến xếp hàng hiến máu sớm

HHTO - Từ 7h sáng, khuôn viên Đại học Bách khoa Hà Nội đã “nhuộm đỏ” bởi màu áo khoác sinh viên và tinh thần sẵn sàng cho đi. Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026 tiếp tục là điểm hẹn quen thuộc, nơi giới trẻ góp nhịp tim mình vào hành trình sẻ chia giọt máu đào suốt gần hai thập kỷ qua.

Sáng 11/1, lễ phát động Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026 chính thức diễn ra tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Ngay từ 7h sáng, khuôn viên trường đã trở nên rộn ràng khi đông đảo sinh viên, bạn trẻ trên địa bàn Thủ đô đã có mặt để đăng ký hiến máu. Không khí nhanh chóng “nóng” lên bởi hàng người xếp dài.

Hàng trăm sinh viên có mặt từ sớm để tham gia hiến máu tại Đại học Bách Khoa hôm nay (Ảnh: Như Ý).

Thời tiết lạnh cũng không cản được tinh thần vì cộng đồng của các bạn sinh viên (Ảnh: Hồ Như Ý).

Hàng dài sinh viên nối đuôi nhau check-in. (Ảnh: Hồ Như Ý).

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội vẫn là lực lượng tham gia đông đảo nhất trong Chủ nhật Đỏ năm nay. Nhiều bạn cho biết dù là lần đầu hay đã quen với việc hiến máu, cảm giác mỗi lần tham gia vẫn rất đặc biệt. Không ít sinh viên dậy từ sớm, gác lại lịch cá nhân chỉ với mong muốn đơn giản: Góp một phần nhỏ để giúp các bệnh nhân có thêm cơ hội sống.

Áo đỏ "chứng tỏ sinh viên Bách Khoa". (Ảnh: Hồ Như Ý).



Ảnh: Trọng Tài

Không chỉ sinh viên Bách khoa, Chủ nhật Đỏ 2026 còn thu hút đông đảo sinh viên từ nhiều trường đại học khác trên địa bàn Hà Nội. Dù thời tiết sáng sớm khá lạnh, các bạn vẫn kiên nhẫn xếp hàng, hoàn thành các thủ tục đăng ký. Những trường có đông sinh viên đăng ký tham gia chương trình nhận được hỗ trợ từ Đoàn trường với nhiều phương thức như xe đưa - đón đến nơi tổ chức. Với nhiều người trẻ, hiến máu không còn là việc “phải làm”, mà đã trở thành thói quen đẹp, một cách giản dị để lan tỏa yêu thương.

Đông đảo sinh viên Đại học Văn hóa tham gia hiến máu (Ảnh: Trọng Tài).

Học viện Quân y cũng góp mặt tại sự kiện (Ảnh: Trọng Tài).

Dù đang trong thời gian thực tập, Trần Thị Thảo Vân, sinh viên năm 4 của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp quyết định xin phép đến muộn buổi sáng để tham gia hiến máu. Đây là lần thứ hai cô tham gia Chủ nhật Đỏ và cũng là lần thứ 8 trao gửi yêu thương của mình. Chia sẻ về lựa chọn ấy, Vân cho biết: “Tôi đã báo cáo với trưởng nhóm là hôm nay đi hiến máu, có thể đến muộn được hai tiếng. Anh trưởng nhóm đã hoan nghênh, trả lời rất sẵn lòng”. Sự ủng hộ từ nơi thực tập trở thành động lực để nữ sinh tiếp tục hành trình nhân ái của mình.

Thảo Vân tươi cười rạng rỡ khi có thể tiếp tục hiến máu tại Chủ Nhật Đỏ (Ảnh: Xuân Tùng).

Với sinh viên, Chủ Nhật Đỏ là dịp để thấy rõ hơn sức mạnh của sự tử tế. Từ những giọt máu lặng lẽ được trao đi, hành trình yêu thương tiếp tục được viết tiếp bằng chính nhịp tim của tuổi trẻ, những người đang âm thầm làm cho xã hội tốt đẹp hơn, bắt đầu từ những điều rất nhỏ.

(Ảnh: Hồ Như Ý)

Chương trình Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII do báo Tiền Phong chủ trì, phối hợp cùng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh/thành phố và nhiều đơn vị đồng hành, được triển khai trên phạm vi toàn quốc. Trải qua 18 lần tổ chức, Chủ Nhật Đỏ đã trở thành một trong những hoạt động hiến máu thường niên có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là lực lượng sinh viên, thanh niên.

Ra đời từ năm 2009, đến năm 2013, Chủ Nhật Đỏ lần đầu tiên “rời” Hà Nội để đến với Đại học Thái Nguyên, mở ra hành trình nhân rộng sự kiện ý nghĩa này tại nhiều địa phương trên cả nước. Riêng Chủ Nhật Đỏ năm 2026 diễn ra từ tháng 12/2025 đến hết tháng 3/2026; trước đó, ngày 20/12/2025, chương trình đã được tổ chức tại Celadon Tân Phú (TP.HCM), tiếp nhận hơn 300 đơn vị máu.