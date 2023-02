Chồng Beyoncé thấy không phục khi vợ thất bại trước Harry Styles

TPO - Jay-Z cho rằng album "Renaissance" của Beyoncé xứng đáng giành được giải thưởng Album của năm ở Grammy, thay vì "Harry's House" của Harry Styles.

Ngày 8/2, theo People, đa phần người hâm mộ của Beyoncé (thường được gọi là Beyhive) cho rằng đáng lẽ album Renaissance của nữ ca sĩ phải giành chiến thắng ở hạng mục Album của năm tại Grammy 2023.

Jay-Z - chồng của Beyoncé - cũng cảm thấy như vậy.

Trong một cuộc phỏng vấn với Tidal, Jay-Z nói về những thất bại của vợ. So với Beyoncé năm 2013 và Lemonade năm 2016, Jay-Z cho rằng có lý do để Renaissance xứng đáng giành giải ở Grammy 2023.

"Sự thật là chúng tôi đã nuôi hy vọng và mong muốn được giành giải ở Grammy năm nay. Đó là mục tiêu. Tôi chỉ mong họ hãy làm đúng", Jay-Z nói với Elliott Wilson, khi nhận được câu hỏi về kết quả của giải thưởng năm nay.

Trong cuộc phỏng vấn khác, Jay-Z nói: "Hãy xem những gì album Renaissance đã mang lại cho nền văn hóa. Hãy nhìn xem mọi thứ đã thay đổi thế nào".

Jay-Z khẳng định: "Mọi bản phối lại đều tuyệt vời. Mọi người đều được truyền cảm hứng. Ca khúc này đã truyền cảm hứng cho cả thế giới. Khi nó thôi thúc sự sáng tạo, nó phải là album của năm".

Tại Grammy 2023, Harry Styles là nghệ sĩ giành giải Album của năm với album Harry's House.

Chia sẻ về chiến thắng này, nam ca sĩ nói: “Điều này không thường xảy ra với những nghệ sĩ trẻ như tôi".

Ngoài Renaissance của Beyoncé, các ứng cử viên khác trong hạng mục này gồm Voyage của ABBA, 30 của Adele, Un Verano Sin Ti của Bad Bunny, Good Morning Gorgeous (Deluxe) của Mary J. Blige, In These Silent Days của Brandi Carlile, Music of the Spheres của Coldplay, Mr. Morale & The Big Steppers của Kendrick Lamar và Special của Lizzo.

Tại Grammy năm nay, Beyoncé giành được bốn giải thưởng trong đêm. Chiến thắng ở hạng mục album nhạc dance/nhạc điện tử hay nhất đã đưa cô trở thành nghệ sĩ giành được nhiều giải Grammy nhất mọi thời đại.

Tính tới hiện tại, chủ nhân Break My Soul có tổng cộng 32 giải thưởng với 88 đề cử.

An Vy