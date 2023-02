Khoảnh khắc đời thường của cặp sao hạng A showbiz Thái Lan

TPO - Baifern và Nine ít để lộ khoảnh khắc đời thường. Vì vậy, clip cả hai cùng đi đánh cầu lông nhận được sự quan tâm của khán giả.

Ngày 7/2, người hâm mộ cặp sao Nine Naphat và Baifern Pimchanok dành sự chú ý cho khoảnh khắc hai ngôi sao đánh cầu lông với nhau. Theo clip được đăng tải, Nine và Baifern thỉnh thoảng trao nhau nụ cười.

Ngoài những hình ảnh được đăng tải trên trang cá nhân khi cả hai cùng nhau đi du lịch, Baifern và Nine ít khi để lộ khoảnh khắc đời thường bên nhau. Vì thế, clip cả hai cùng đánh cầu lông nhận được sự thích thú của người hâm mộ.

Trong clip, Baifern và Nine mặc đồ thể thao đơn giản. Baifern không trang điểm nhưng gương mặt vẫn tươi sáng theo nhận xét của số đông khán giả.

Chuyện tình của Baifern và Nine là một trong những chủ đề được khán giả đất nước chùa vàng quan tâm nhiều trong thời gian gần đây. Cặp sao của Friend Zone được cho là sinh ra để dành cho nhau khi cả hai đều có ngoại hình nổi bật, sự nghiệp diễn xuất được chú ý và mức độ nổi tiếng tương đương.

Nine Naphat (sinh năm 1996) là ngôi sao nổi tiếng với ngoại hình điển trai. Nine cao 1,85 m và có vóc dáng cân đối cùng gương mặt ưa nhìn. Anh là mẫu ảnh cho nhiều nhãn hàng thời trang nổi tiếng. Trước khi ghi dấu với Friend Zone, Nine mới chỉ bỏ túi ba bộ phim điện ảnh gồm Món quà tình yêu, 1.000 ngày yêu và Ai cũng có lúc tỏa sáng.

Baifern (sinh năm 1990) là ngôi sao được khán giả ưu ái gọi là nữ thần màn ảnh. Cô là gương mặt được nhiều nhãn hàng chào đón với mức cát-xê cao nhất nước này.

Baifern có nhiều vai diễn khẳng định tên tuổi bản thân và xóa đi định kiến "bình hoa di động". Vai diễn để lại nhiều dấu ấn nhất của nữ diễn viên là vai chính Nira trong Chiếc lá cuốn bay. Sau đó, Baifern tiếp tục được yêu mến nhờ vai diễn trong Friend Zone.