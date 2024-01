Chơi pháo, bé trai 12 tuổi vỡ ruột, nát tay

TPO - Bé trai bị vỡ nát nhiều đoạn ruột non, thủng trực tràng, vỡ bàng quang, xây xát bỏng da toàn thân… vì chơi pháo.

Chiều 30/1, Bệnh viện Đà Nẵng cho hay vừa tiếp nhận một trường hợp đa chấn thương nặng do chơi pháo phát nổ.

Bệnh nhân Đ.H.P. (12 tuổi, trú quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, vết thương thủng bụng lộ nội tạng, tổn thương phức tạp vùng tay trái, đùi trái, các vết thương nham nhở, nhiều dị vật.

Ngay lập tức, bệnh nhân được hội chẩn viện, xác định đa tổn thương do pháo nổ. Nhiều đoạn ruột non bị vỡ nát, thủng trực tràng, vỡ bàng quang, dập nát tay trái, đùi trái, vỡ khung chậu trái, xây xát bỏng da toàn thân. Bệnh nhân được đưa vào phòng mổ cấp cứu, các bác sĩ của nhiều chuyên khoa bệnh viện phối hợp súc rửa vết thương lấy ra nhiều dị vật, phẫu thuật vết thương bàn tay, vết thương vùng bẹn đùi, cắt bỏ ruột non vỡ và thủng, khâu trực tràng, khâu bàng quang, làm hậu môn nhân tạo, cứu sống bệnh nhân.

Hiện tại bệnh nhân tỉnh, tiếp tục theo dõi và điều trị tích cực tại Khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đà Nẵng.

BSCKII Huỳnh Đức Phát, Trưởng khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, mặc dù đã tích cực tuyên truyền về hậu quả nghiêm trọng của pháo nhưng cứ vào dịp giáp Tết lại càng có nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng chấn thương nặng, ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe, nhiều trường hợp phải chịu thương tật suốt đời.

“Các bậc phụ huynh nên quan tâm đến con em mình, cảnh báo cho con mức độ nguy hiểm của việc chơi pháo. Nhà trường, xã hội cần tích cực tuyên truyền về hậu quả nghiêm trọng của pháo nổ để hạn chế các tai nạn thương tâm xảy ra”, bác sĩ Phát khuyến cáo.

Trước đó, bệnh viện Đà Nẵng cũng tiếp nhận 3 trường hợp bị chấn thương nặng do chơi pháo tự chế. Có bệnh nhân phải cắt bỏ bàn tay.