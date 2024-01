Tham gia đám cưới của một người cùng thôn, 2 thanh niên ở huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) đã đốt pháo tự chế gây náo loạn đám cưới khiến 3 người bị thương.

Ngày 27/1, tin từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết Viện kiểm sát nhân dân huyện Thiệu Hóa vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Xuân Chiến (SN 2001, ngụ xã Thiệu Lý) và Lê Xuân Long (SN 1997, ngụ xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa) về tội "Gây rối trật tự công cộng" do có hành vi đốt pháo tự chế gây náo loạn một đám cưới, làm nhiều người bị thương.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 19/1, Trịnh Xuân Chiến tham dự đám cưới tại gia đình anh L.D.L. (xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa). Đến khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, Chiến cùng một số nam thanh niên lên khu vực sân khấu để hát và nhảy.

Lúc này, tại sân khấu có khoảng 30 người, quá trình hát hò trên sân khấu, Chiến lấy 4 quả pháo do Chiến tự chế tạo trước đó làm bằng ống nhựa phi 21 đem đốt khiến nhiều người trong đám cưới hoảng sợ bỏ chạy.

Nguy hiểm hơn, khi Chiến ném quả pháo thứ tư ra sàn nhưng không nổ nên Lê Xuân Long nhặt quả pháo lên rồi đốt và vứt quả pháo về phía đám đông làm quả pháo phát nổ, các mảnh nhựa văng ra khiến 3 người bị thương. Trong đó, ông N.V.S. đang đứng trong sân, bị mảnh pháo nổ bay vào mắt gây thương tích, hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Hành vi của Trịnh Xuân Chiến và Lê Xuân Long đã gây náo loạn đám cưới, khu vực đông người, gây hoang mang, lo sợ, bức xúc dư luận xã hội, gây thương tích cho nhiều người, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương.

Link gốc: https://nld.com.vn/dot-phao-tu-che-gay-nao-loan-dam-cuoi-khien-3-nguoi-bi-thuong-196240127123136989.htm