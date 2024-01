Video người dân đốt pháo hoa tại ban công chung cư ở Hà Nội gây 'thót tim'

Đoạn video ghi lại cảnh một nhóm người đốt pháo hoa tại ban công chung cư ở quận Hoàng Mai (Hà Nội) khiến người xem "thót tim".

Ngày 11/1, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh một nhóm người đốt pháo hoa tại ban công chung cư ở Hà Nội gây "thót tim".

Theo nội dung video, nhóm 2-3 người đốt pháo từ ban công tầng 3 tại một chung cư ở phường Mai Động (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Các giàn pháo hoa được sắp xếp ở phần nhô ra khỏi ban công. Các tia pháo sau đó bắn thẳng lên phía trên ở độ cao 15-20m. Nhiều tia pháo trong đó rơi thẳng vào ban công các căn hộ phía trên.

Anh Dương Đức Anh, 43 tuổi, cho biết sự việc xảy ra khoảng 23h ngày 10/11. Nhiều cư dân bày tỏ bức xúc, lo ngại các tia pháo bắn thẳng vào ban công, cửa sổ, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ.

"Chúng tôi đã báo cáo Ban quản lý tòa nhà, yêu cầu xác định nhóm người đốt pháo và có biện pháp xử lý", anh Đức Anh nói.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chỉ huy Công an phường Mai Động cho biết đơn vị đã nắm được thông tin sự việc và xác minh rõ nguồn gốc pháo được sử dụng.

"Chúng tôi sẽ phối hợp Ban quản lý tòa nhà mời hộ dân trên lên làm việc để nhắc nhở, đồng thời cam kết không tái diễn hành vi trên trong nội khu chung cư", vị chỉ huy nói.

Công an phường Mai Động cũng yêu cầu Ban quản lý chung cư ra quy định chung về việc sử dụng pháo hoa trong nội khu, đảm bảo phòng cháy chữa cháy.

Trước đó, Công an Hà Nội cho biết vào dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu mua bán, sử dụng pháo hoa của người dân rất lớn. Do đó việc bảo quản, sử dụng pháo hoa không đảm bảo an toàn luôn tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến cháy, nổ.

Tổ chức, cá nhân khi sản xuất, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh và sử dụng pháo hoa phải chấp hành nghiêm các quy định tại nghị định số 137/2020 của Chính phủ.

Việc sử dụng pháo hoa phải tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất, địa điểm đặt giàn pháo phải là nơi bằng phẳng, rộng, cách xa các vật liệu, hàng hóa dễ cháy, không gian trên cao phải bảo đảm thông thoáng, không có vật cản.

Công an khuyến cáo người dân không sử dụng pháo hoa gần các khu vực cấm như cơ sở sản xuất, bảo quản dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, nhà máy điện, trạm biến áp, kho vũ khí, vật liệu nổ...

Các cá nhân tổ chức có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, bảo quản và sử dụng pháo sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.