Cho triển khai tiếp dự án thủy điện Nước Chè

TP - Chính phủ đã đồng ý chủ trương cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng ở lòng hồ thủy điện Nước Chè (huyện Phước Sơn, Quảng Nam). Sau thời gian dài bị dừng, dự án thủy điện nhiều tai tiếng do giám đốc dính vào lao lý liệu có về đích đúng tiến độ?

Tai tiếng

Với tổng diện tích khoảng 120 ha, công suất 30 MW, dự án nhà máy thủy điện Nước Chè có vốn đầu tư khoảng 750 tỷ đồng, ảnh hưởng đến gần 1.000 hộ dân 2 xã Phước Năng, Phước Mỹ (Phước Sơn).

Sau thời gian tạm dừng hoạt động do nhiều nguyên nhân, tháng 6/2018, dự án bắt đầu triển khai lại. Tuy nhiên, triển khai được hơn 2 năm, đến ngày 19/8/2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam bắt quả tang một nhóm người là nhân viên Công ty TNHH Hoàng Nhi (Cty Hoàng Nhi), Công ty TNHH MTV Hoàn Thiện (Cty Hoàn Thiện) có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ ngay tại công trình thi công thủy điện (xã Phước Năng). Sau khi xảy ra vụ án, dự án thủy điện Nước Chè đã dừng thi công thời gian dài.

Cuối tháng 4/2023, TAND tỉnh Quảng Nam mở lại phiên tòa hình sự xét xử bị cáo Hồ Sỹ Thái (Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Nhi, kiêm Giám đốc Công ty CP Thủy điện Nước Chè) cùng nhiều thuộc cấp về tội mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép vật liệu nổ.

Theo cáo trạng, vì muốn đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa thủy điện Nước Chè vào vận hành, nhanh chóng trả nợ vay cho ngân hàng nên Thái bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Chương mua trái phép vật liệu nổ của Cty Hoàn Thiện để cho công nhân sử dụng.

Để qua mặt lực lượng chức năng, Thái chỉ đạo thuộc cấp là Nguyễn Duy Tuân ký hợp đồng kinh tế về việc thi công công trình giữa Cty Hoàng Nhi và Cty Hoàn Thiện để hợp thức hóa việc mua bán trái phép vật liệu nổ để nổ mìn thi công thủy điện Nước Chè.

Từ tháng 4 đến tháng 9/2020, Thái đã 9 lần mua bán, tàng trữ và cho cấp dưới sử dụng trái phép hơn 43 tấn thuốc nổ, 48.050 m dây nổ, 44.400 kíp nổ. Hơn 3 tấn thuốc nổ, 6.100 kíp nổ, 3.989 m dây nổ chưa kịp sử dụng đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam phát hiện.

Sau nhiều ngày xét xử, TAND tỉnh Quảng Nam đã đề nghị hoãn phiên tòa để bổ sung hồ sơ do một số người liên quan đến vụ án vắng mặt nên đến nay, vụ án vẫn chưa được đưa ra xét xử trở lại.

Chuyển đổi đất rừng tự nhiên

Mới đây, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký ban hành văn bản gửi Bộ NN&PTNT và UBND tỉnh Quảng Nam đồng ý chủ trương chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác đối với 2,56 ha đất rừng tự nhiên tại huyện Phước Sơn để thực hiện dự án Thủy điện Nước Chè như đề nghị của Bộ NN&PTNT.

Theo đó, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ NN&PTNT chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả thẩm định, tính đầy đủ, chính xác, hợp lệ của hồ sơ, tài liệu và các nội dung báo cáo thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án trên.

UBND tỉnh Quảng Nam chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, các thông tin về tính đầy đủ, chính xác, hợp lệ của hồ sơ, tài liệu và các nội dung liên quan trong hồ sơ đề nghị chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án trên.

Ông Hồ Văn Bê, Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ, cho biết, lòng hồ của dự án này rộng khoảng 60 héc ta. Hiện diện tích đất rẫy, đất sản xuất nằm trong lòng hồ chưa được nhận tiền hỗ trợ vì dính đất rừng tự nhiên. Chính phủ cũng đã cho phép chuyển đổi để thực hiện dự án, địa phương cũng đang cho rà soát, lập danh sách những hộ dân bị ảnh hưởng để họ sớm nhận hỗ trợ đền bù.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Hồ Công Điểm, Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn, cho biết, sau khi Giám đốc Công ty CP Thủy điện Nước Chè dính án hình sự do mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép vật liệu nổ, đến nay pháp nhân của doanh nghiệp này đã thay đổi chủ sở hữu. Hiện nay, tiến độ dự án vẫn được doanh nghiệp thực hiện theo lộ trình.

UBND tỉnh Quảng Nam đã thống nhất điều chỉnh tiến độ hoàn thành dự án đến tháng 12/2024. Đến nay, các hạng mục cơ bản đã hoàn thành, giờ chỉ cần hoàn thành việc đền bù trong lòng hồ là thủy điện Nước Chè có thể ngăn dòng để phát điện, ông Hồ Công Điểm cho biết.