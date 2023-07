Chiêu trò tạo cung cầu giả, thổi giá nhóm cổ phiếu Apec tăng từ 372% đến 581%

TPO - Trong thời gian khoảng 7 tháng, vợ chồng ông Nguyễn Đỗ Lăng - Tổng giám đốc Công ty CP chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương và Phạm Duy Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương chỉ đạo lập 40 tài khoản chứng khoán tại Cty APS để liên tục mua, bán tạo “cung cầu” giả…

Liên quan đến vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Công ty CP chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (mã APS), Công ty CP đầu tư Châu Á Thái Bình Dương (mã API) và Công ty CP đầu tư IDJ Việt Nam (mã IDJ), cơ quan An ninh điều tra đã làm rõ thủ đoạn của các đối tượng trong vụ việc.

Cụ thể, theo tài liệu điều tra, trong thời gian 4/5/2021 đến 31/12/2021, Nguyễn Đỗ Lăng và vợ là Huỳnh Thị Mai Dung cùng Phạm Duy Hưng chỉ đạo các đối tượng sử dụng 40 tài khoản chứng khoán thao túng mở tại Công ty APS để liên tục mua, bán tạo ra "cung cầu" giả và giá đóng cửa mới, đẩy giá cổ phiếu 3 mã API, APS, IDJ tăng bất thường.

Cụ thể, cổ phiếu API tăng từ 27.300 đồng/CP lên 102.000 đồng/CP (tăng 372%); Cổ phiếu APS tăng từ 10.400 đồng/CP lên 59.900 đồng/CP (tăng 581%), cổ phiếu IDJ tăng từ 14.500 đồng/CP lên 75.000 đồng/CP (tăng 503%).

Để đẩy được giá cổ phiếu lên, Nguyễn Đỗ Lăng, Phạm Duy Hưng, Huỳnh Thị Mai Dung chỉ đạo Phạm Thị Đức Việt thực hiện đặt lệnh mua, bán 3 cổ phiếu API, IDJ, APS trên 40 tài khoản chứng khoán trên. Sau đó, các đối tượng yêu cầu Việt tập hợp báo cáo kết quả khớp lệnh các giao dịch trên cho Lăng, Hưng và Dung qua các hình thức gửi email nội bộ của Cty, tin nhắn hoặc báo cáo miệng.

Bên cạnh đó, các đối tượng chỉ đạo Nguyễn Thị Thanh – kế toán trưởng giao các nhân viên kế toán Công ty APS gồm Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Ánh Ngọc, Trần Thị Lan Anh thực hiện nộp tiền, rút tiền liên quan đến 30/40 tài khoản; giao Nguyễn Hoài Giang thực hiện nộp tiền, rút tiền liên quan đến 10/40 tài khoản.

Ngoài hành vi sử dụng tài khoản chứng khoán để giao dịch thao túng giá, Nguyễn Đỗ Lăng, Phạm Duy Hưng và Huỳnh Thị Mai Dung còn chỉ đạo Phạm Thị Đức Việt và Nguyễn Đoàn Tùng (SN 1994, trú tại Hà Nội) chuyên viên phân tích tại Công ty CP đầu tư IDJ thường xuyên đưa các thông tin tích cực về 3 cổ phiếu APS, API, IDJ lên các hội, nhóm Zalo.

Trong nhóm Tư vấn đầu tư Apec 3 với hơn 300 thành viên, nhóm APS 2 với hơn 200 thành viên, nhóm Tư vấn đầu tư Apec với gần 900 thành viên để kêu gọi, thu hút nhà đầu tư tham gia mua các cổ phiếu này.

Việc tạo ra “cung cầu” giả và mức giá đóng cửa mới cho 3 mã cổ phiếu trên, dẫn đến đã thu hút rất nhiều nhà đầu tư tham gia giao dịch mua, bán làm cho giá cổ phiếu 3 mã APS, API, IDJ liên tục có nhiều phiên tăng trần. Tại thời điểm ngày 16/11/2021, giá cổ phiếu APS đã tăng lập đỉnh giá 59.900 đồng/CP; ngày 18/11/2021, giá cổ phiếu IDJ đã tăng lập đỉnh giá 75.000 đồng/CP; ngày 15/11/2021, giá cổ phiếu API đã tăng lập đỉnh giá 102.000 đồng/CP .

Sau giai đoạn thao túng, các đối tượng đã bán cổ phiếu này thu lợi bất chính tổng số tiền 157.062.026.688 đồng.

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 5 bị can về tội “Thao túng thị trường chứng khoán” quy định tại Điều 211 Bộ luật hình sự 2015.

Các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Đỗ Lăng (SN 1974) Tổng giám đốc Công ty CP chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương và vợ là Huỳnh Thị Mai Dung (SN 1975, cùng trú tại KĐT Nam Thăng Long, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội); Phạm Duy Hưng (SN 1979, trú tại Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội) Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương; Nguyễn Thị Thanh (SN 1981, trú tại Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) Kế toán trưởng Công ty CP chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

Phạm Thị Đức Việt (SN 1982, trú tại Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) Phó phòng dịch vụ khách hàng Công ty CP chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.