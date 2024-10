Chiều nay, TPHCM tiếp tục mưa to, đợt mưa lớn này kéo dài đến bao giờ?

TPO - Dự báo thời tiết hôm nay ở TPHCM tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, cần đề phòng khả năng gây ngập.

Nhiệt độ TPHCM hôm nay thấp nhất 25 độ C, cao nhất 32 độ C; độ ẩm tương đối phổ biến 83%. Dự báo chiều tối nay tiếp tục mưa rào và dông, có nơi mưa to, trong cơn mưa vẫn có thể xảy ra dông, sét, gió giật mạnh.

Liên tục những ngày qua, TPHCM và các tỉnh, thành Nam bộ xuất hiện mưa lớn trên diện rộng làm ngập úng nhiều tuyến đường. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong đêm qua và sáng sớm nay (9/10), ở khu vực khu vực Tây Nguyên và Nam bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 8/10 đến 3 giờ ngày 9/10 có nơi trên 70mm như: Tân Bình (Tây Ninh) 89.2mm,…



Dự báo ngày và đêm 9/10, ở khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận, Nam Tây Nguyên và Nam bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm (thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Trong khi đó, theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, hiện nay rãnh áp thấp xích đạo có trục ở khoảng 7-10 độ vĩ Bắc kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao tác động và gây mưa cho khu vực Nam bộ. Tổng lượng mưa trong 10 ngày đầu tháng 10 phổ biến từ 70 - 170 mm, xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm.

Trong 10 ngày giữa tháng 10 (từ 10 -20/10), rãnh áp thấp có khả năng hoạt động mạnh trở lại. Thời tiết khu vực phổ biến có mưa, mưa rào rải rác đến nhiều nơi. Cần đề phòng khả năng có những đợt mưa trên diện rộng với một vài nơi có mưa vừa, mưa to đến rất to kéo dài một vài ngày. Đề phòng dông, lốc, sét, gió giật có khả năng xuất hiện trong những cơn mưa dông. Tổng lượng mưa phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, từ 90-160mm.

Trong 11 ngày cuối tháng 10, khu vực Nam bộ chịu ảnh hưởng chủ yếu của rìa phía nam lưỡi áp cao lạnh lục địa và phía bắc rãnh áp thấp có trục ở khoảng 4-7 độ vĩ bắc; gió đổi hướng đông bắc cường độ yếu đến trung bình. Trong thời gian này, Biển Đông khả năng sẽ xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới gây mưa diện rộng trên khu vực trong một vài ngày. Tổng lượng mưa trong thời gian này sẽ cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, phổ biến từ 70-100mm.

Như vậy, trong những ngày giữa và cuối tháng 10, TPHCM và các tỉnh, thành Nam bộ khả năng tiếp tục đón các đợt mưa lớn diện rộng. Mùa mưa năm nay khả năng kết thúc vào khoảng xấp xỉ đến muộn hơn trung bình nhiều năm từ 5-10 ngày và phổ biến trong khoảng giữa tháng 12.

Dự báo trong nửa đầu tháng 11, cũng sẽ có 1-2 đợt mưa diện rộng nhưng đợt mưa này có lượng phổ biến nhỏ đến vừa, mưa lớn không còn nhiều nữa.