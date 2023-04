Chiến thắng rực rỡ của Evans tại Boston Marathon 2023

adidas vừa chính thức thông báo sự trở lại của một trong những sự kiện đáng được mong chờ nhất làng điền kinh thế giới, ADIZERO: ROAD TO RECORDS – cuộc đua của những kỷ lục, dự kiến diễn ra vào ngày 29 tháng 4 năm 2023.

Bên cạnh đó, tại giải đấu Boston Marathon 2023 vừa qua, Evans Chebet đã xuất sắc bảo vệ thành công ngôi vương sau chiến thắng với kỷ lục 2:05:54 với đôi giày của những kỷ lục Adizero Adios Pro 3.

Kể từ lần ra mắt đầu tiên năm 2021, sự kiện đã ghi dấu những kỷ lục nhanh nhất, với 2 kỷ lục thế giới, 1 kỷ lục Châu Âu, và 9 kỷ lục trong nước. Tất cả các kỷ lục này đều xuất phát từ trụ sở adidas tại Herzogenaurach, Đức.

Mùa giải 2023 sẽ mang đến những màn trình diễn độc đáo, thay đổi cục diện cả trận đấu, tập hợp các vận động viên nhanh nhất thế giới với một mục tiêu duy nhất: Thiết lập những kỷ lục mới và phá vỡ kỷ lục cá nhân. Tất cả các vận động viên hàng đầu thế giới sẽ tranh tài tại đường đua 5km, 10km và bán marathon với các đôi giày thuộc dòng giày của những kỷ lục Adizero, gồm Adios Adizero Pro 3 và Adizero Takumi Sen 9. Cuộc đua cũng có sự góp mặt của những huyền thoại từ adidas như Haile Gebrselassie và Mary Jepkosgei Keitany, cùng với khách mời danh dự - nhà vô địch Olympic và hai lần chiến thắng các giải Major Marathon – Peres Jepchirchir.

Trong đó, Adizero Adios Pro 3 mới đây cũng đã đồng hành với vận động viên điền kinh Evans Chebet vô địch giải đấu Boston Marathon 2 lần liên tiếp, chính thức biến anh thành người đầu tiên thành công bảo vệ chức vô địch liên tiếp này trong suốt 15 năm qua. Đứng thứ hai và thứ ba của nam lần lượt là Gabriel Geay và người đồng hương Benson Kipruto từ đại gia đình điền kinh của adidas. Ở hạng mục nữ, Amane Beriso của Ethiopia cũng xuất sắc đạt thứ hạng thứ nhì với thành tích 2 giờ 21 phút 50 giây.

Adizero Adios Pro 3 là đôi giày chạy bộ đường dài siêu nhẹ, được làm từ chất liệu tái chế trong hành trình cam kết chấm dứt rác thải nhựa của adidas. Đôi giày chạy bộ adidas này có thiết kế "vượt trên cả tốc độ" với các thanh năng lượng carbon ENERGYROD 2.0 tạo độ cứng hài hòa và mang lại sải bước nhẹ nhàng, hiệu quả. Lớp đệm Lightstrike Pro siêu nhẹ nâng niu từng bước chạy nhờ kết cấu ba lớp mút foam đàn hồi nhất của adidas giúp người chạy giữ sức đường dài. Bên cạnh đó, đế ngoài Continental™ Rubber siêu bám cho độ ma sát tuyệt vời trong điều kiện khô ráo cũng như ẩm ướt.

Alberto Uncini Manganelli, Tổng giám đốc Running và Credibility Sports tại adidas chia sẻ: “Dòng giày Adizero giống như sinh ra để chinh phục chiến thắng (Made To Win) và adidas Adizero: Road To Records tại trụ sở chính của adidas ở Herzogenaurach (Đức) chính là sự kiện lý tưởng để minh chứng cho điều này. Chúng tôi hy vọng rằng những thành tích xuất sắc tại sự kiện sẽ truyền cảm hứng cho mọi người trong hành trình chinh phục những đích đến của riêng mình, cho dù là phá vỡ thành tích cá nhân hay hoàn thành chạy 5km đầu tiên. Đối với các vận động viên chuyên nghiệp, chiến thắng là phá vỡ các kỷ lục. Với người khác, có thể là tiến bộ hơn một chút, chạy xa hơn, nhanh hơn mỗi ngày. Với Adizero: Road to Records, chúng tôi rất hào hứng tạo ra khoảnh khắc gắn kết cộng đồng chạy bộ và đem lại cho các vận động viên tham gia cơ hội để biến những điều không thể thành có thể bao gồm cả cự ly 5km. Tất cả sẽ được hỗ trợ bởi dòng giày của những kỷ lục Adizero – dòng giày được trang bị cải tiến và công nghệ mới nhất của adidas”.

Sự kiện sẽ được trực tiếp tại kênh youtube chính thức của adidas vào lúc 11:50 ngày 29/4/2023: https://www.youtube.com/watch?v=xnERiLXufjs

Để chào đón sự trở lại lần 3 của Adizero: Road To Records, adidas kêu gọi cộng đồng tham gia đăng ký chạy trực tuyến cự ly 5km trên ứng dụng adidas running vào ngày 29/4/2023.

Thông tin về sự kiện, vui lòng tìm hiểu thêm tại: https://www.adidas.com.vn/vi/adizero