Chiến sĩ công an 'vượt nắng, thắng mưa' xây nhà cho người nghèo

TPO - Mặc dù thời tiết không thuận lợi, song công an các đơn vị địa phương đã chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tập trung xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo, người khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2.

Cuối tháng 10/2023, Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cùng đoàn phòng Hậu cần Công an tỉnh và các thành viên đến kiểm tra tiến độ thi công móng nhà để triển khai lắp ráp 7 căn nhà cho bà con nghèo huyện miền núi Quỳ Châu. Qua kiểm tra, chất lượng móng đúng tiêu chuẩn, được thi công ở vị trí vững chắc, đảm bảo yêu cầu đặt ra của chương trình xây nhà cho người nghèo.

Trung tá Hoàng Chí Hiếu, Phó Trưởng Công an huyện Quỳ Châu nhấn mạnh, đây vừa là nhiệm vụ chính trị, vừa là tinh thần vì cộng đồng mà mỗi chiến sĩ công an nhân dân cần thực hiện. Các chiến sĩ đã khẩn trương thực hiện nghiêm túc, hoàn thành nhanh nhất phần móng của 7 gia đình. Sau khi xong phần làm móng nhà, phía công an huyện sẽ cùng các ban ngành hoàn thiện ngôi nhà cho người dân.

Băng rừng, vượt suối chung tay giúp người nghèo vùng cao

Đợt này, huyện miền núi Kỳ Sơn có 309 hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở được hỗ trợ xây dựng nhà mới. Ngay từ khi được phân bổ, các bản, xã tổ chức khảo sát, bình xét và lập danh sách những hộ gia đình thực sự khó khăn về nhà ở, đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng và không để sót người hoặc sai đối tượng được thụ hưởng, phát huy hiệu quả, ý nghĩa nhân văn của chương trình.

Với đặc thù huyện miền núi rẻo cao, địa hình hiểm trở, mặt bằng xây dựng nhà rất hạn chế, nên để có được móng nhà vững chắc, lực lượng công an đã cùng với các ban ngành, đoàn thể chú trọng kiểm tra nền đất kỹ càng trước khi đào đất, làm móng.

Lực lượng cán bộ, chiến sĩ được tăng cường hỗ trợ vận chuyển vật liệu, trực tiếp đào đất, làm nền, xây móng nhà cho người dân để đơn vị thi công thực hiện lắp ghép nhà mới theo đúng thiết kế, kỹ thuật. Đến nay, việc thi công đang được triển khai kịp thời, linh hoạt, đảm bảo tiến độ và chất lượng từng ngôi nhà. Tính đến thời điểm hiện tại, huyện Kỳ Sơn đã hoàn thiện hơn 200 nền móng.

Tại huyện Tương Dương, hầu hết các hộ được hỗ trợ đều ở trên địa hình đồi núi cao, đường dốc khúc khuỷu, gồ ghề nên việc vận chuyển vật liệu để làm móng, dựng nhà hết sức khó khăn. Chủ yếu dùng xe máy, thậm chí đi bộ để đưa vật liệu lên.

Ở một số bản cách biệt, lực lượng công an và chính quyền phải dùng thuyền để vận chuyển nguyên vật liệu. Dù vậy, được sự chung tay nhiệt tình góp sức các lực lượng, các cơ quan, đơn vị, đến nay 161 móng nhà đã được hoàn thiện.

Theo lãnh đạo Công an huyện Tương Dương, do đặc thù địa bàn miền núi, mưa lũ, lốc xoáy nhiều nên để ngôi nhà thêm phần kiên cố, vững chắc, lực lượng Công an cùng các đơn vị làm theo đúng quy định của thiết kế, đồng thời tham mưu với nhà thầu khi thi công móng nhà, mỗi cột trụ của các móng nhà đều được gia cố thêm các “đinh râu” (các thanh thép được cố định nơi cột trụ móng của nhà).

Cùng với sự vào cuộc, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của các lực lượng và người dân 5 huyện biên giới tỉnh Nghệ An, chương trình hỗ trợ và xây dựng nhà ở cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2 tại các địa phương đang được triển khai hiệu quả, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định và chất lượng từng ngôi nhà. Qua đó, tạo động lực tinh thần để tiếp thêm sức mạnh và nghị lực cho hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống, giúp họ “an cư, lập nghiệp”; đồng hành cùng lực lượng chức năng giữ bình yên vùng “phên dậu” biên giới.

Trước đó, hưởng ứng Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sau gần 4 tháng triển khai xây dựng, đến đầu tháng 8/2023, Nghệ An đã hoàn thành xây dựng 2.820 nhà ở hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ có khó khăn tại các huyện biên giới.

Phát huy những kết quả đạt được, với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an tiếp tục kêu gọi, vận động các nhà tài trợ ủng hộ xây dựng 733 căn nhà giai đoạn 2 cho các huyện biên giới Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Quỳ Châu, Thanh Chương.