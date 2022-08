‘Chiến binh’ Mỹ tung đòn gối hạ gục đối thủ, giành đai vô địch hạng bán trung

TPO - Ở cuộc chạm trán với Rae Yoon Ok tại sự kiện ONE Championship 160 diễn ra vào sáng 27/8, võ sĩ Christian Lee đã có loạt ra đòn cực kỳ đẹp mắt để hạ knock-out đối thủ và giành đai vô địch hạng bán trung ONE Championship.