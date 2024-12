Chi tiết mức hỗ trợ các trường hợp nghỉ do tinh giản biên chế; Thủ phạm làm nước suối có màu đỏ

TPO - TPHCM đề xuất mức hỗ trợ các trường hợp nghỉ do tinh giản biên chế, sắp xếp đơn vị hành chính; Con số ‘khủng’ về người vi phạm nồng độ cồn; Bình Dương ra công văn hỏa tốc về việc tạm dừng bổ nhiệm cán bộ; Công an đột kích cơ sở tái chế nhớt thải 'khủng' núp trong rừng cao su,... là những tin tức phương Nam đáng chú ý trong tuần.

TPHCM đề xuất mức hỗ trợ các trường hợp nghỉ do tinh giản biên chế, sắp xếp đơn vị hành chính

UBND TPHCM vừa có tờ trình gửi HĐND thành phố về quy định chế độ hỗ trợ thêm đối với trường hợp nghỉ do tinh giản biên chế, do dôi dư sắp xếp đơn vị hành chính, nghỉ công tác trước tuổi do không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, nghỉ công tác trước tuổi không thuộc diện tinh giản biên chế trên địa bàn thành phố.

Theo đó, đối với trường hợp hưởng chính sách tinh giản biên chế theo quy định tại Điều 5 Nghị định 29/2023 của Chính phủ, TPHCM trợ cấp thêm 3 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi; trợ cấp thêm 5 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác, có đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc; từ năm thứ 21 trở đi, mỗi năm công tác có đóng BHXH bắt buộc được trợ cấp thêm nửa tháng tiền lương hiện hưởng. (XEM CHI TIẾT)

Con số ‘khủng’ về người vi phạm nồng độ cồn ở TPHCM

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội định kỳ, Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TPHCM đã thông tin về tình hình vi phạm nồng độ cồn và các vấn đề tội phạm trên địa bàn.

Trong 11 tháng đầu năm, lực lượng chức năng đã xử lý 158.209 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Đối với trường hợp vi phạm nồng độ cồn có liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng công an, quân đội, thượng tá Thăng Long khẳng định đều được xử lý theo đúng quy định hiện hành trên cơ sở mọi công dân đều công bằng trước pháp luật. (XEM CHI TIẾT)

Người phụ nữ lừa đảo gần 40 tỷ đồng của nữ đại gia ở TPHCM

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Kim Mai (SN 1987, ngụ TP Thủ Đức) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TPHCM tiếp nhận đơn của bà B.T.T. (SN 1990, ngụ quận 12), tố cáo Đỗ Kim Mai chiếm đoạt của bà gần 40 tỷ đồng thông qua việc đưa ra thông tin về chứng minh tài chính cho dự án của công ty để vay tiền. Sau đó, bà Mai làm giả thông tin số dư tài khoản, ủy nhiệm chi rồi chiếm đoạt số tiền trên. Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý. (XEM CHI TIẾT)

Sở Giáo dục TPHCM đề xuất điều chỉnh lịch nghỉ Tết của học sinh

Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, thành phố cho học sinh nghỉ từ ngày 25/1 đến hết 2/2/2025 (26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) với tổng thời gian nghỉ là 9 ngày. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh cho rằng thời gian nghỉ như vậy là ngắn, bất tiện với các gia đình muốn về thăm người thân ở xa. Các năm trước, kỳ nghỉ Tết của học sinh thường kéo dài từ 12 - 16 ngày.

Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đang tính toán để điều chỉnh lịch nghỉ Tết của học sinh, sau khi nhiều phụ huynh than phiền về số ngày nghỉ ít. (XEM CHI TIẾT)

Bình Dương ra công văn hỏa tốc về tạm dừng bổ nhiệm cán bộ

Nguồn tin của Tiền Phong cho biết, tỉnh Bình Dương đã có công văn chính thức về việc tạm dừng tuyển dụng công chức, giới thiệu, bổ nhiệm chức vụ cán bộ cho đến khi hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy.

Theo đó, kể từ ngày 1/12/2024 đến khi hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo định hướng của Trung ương, Sở Nội vụ Bình Dương đề nghị các cơ quan, đơn vị: Tạm dừng việc tuyển dụng công chức (kể cả các trường hợp đề nghị điều động, tiếp nhận, tiếp nhận vào công chức), bổ nhiệm (kể cả thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý), giới thiệu ứng cử giữ chức vụ cao hơn hoặc cho chủ trương kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị thuộc diện dự kiến phải sắp xếp, tinh gọn đối với các chức danh có cơ cấu thuộc diện dự kiến phải sắp xếp, tinh gọn. (XEM CHI TIẾT)

Đã tìm ra thủ phạm làm nước suối xuất hiện màu đỏ như máu ở Bình Phước

Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước thông tin, sau thời gian vào cuộc kiểm tra, cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân khiến nước tại con suối trên địa bàn phường Minh Long (thị xã Chơn Thành) chuyển màu đỏ như máu.

Cụ thể, Công ty Cổ phần giấy Khôi Nguyên nằm trong khu công nghiệp Minh Hưng 3, phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành trong quá trình vận chuyển đã để rò rỉ chất nhuộm màu đỏ.

Chất nhuộm màu đỏ sau đó được công nhân trong công ty dùng nước rửa. Nước đẩy chất nhuộm chảy ra hệ thống cống thoát nước mưa và xuống suối kể trên tạo ra dòng nước suối có màu đỏ. Cơ quan chức năng đánh giá nước không chứa các thành phần độc hại. Dù vậy, ngành chức năng sẽ xem xét xử lý đối với hành vi xả chất thải kể trên. (XEM CHI TIẾT)

Công an đột kích cơ sở tái chế nhớt thải 'khủng' núp trong rừng cao su

Công an huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vừa phối hợp với Công an xã Cù Bị đột kích cơ sở tái chế nhớt thải có quy mô lớn nằm sâu trong rừng cao su thuộc thôn Đồng Tiến, xã Cù Bị, huyện Châu Đức.

Tại hiện trường, cơ sở tái chế nhớt thải rộng khoảng 700 m2 nằm trong rừng cao su, cách xa khu dân cư, được quây kín bằng tôn cao gần 3m, bên trong có các khu nhà xưởng, lò nấu, nơi chưng cất dầu thành phẩm… Đặc biệt, tại khu nấu, cơ sở này cho lắp đặt 2 lò nấu có dung tích lớn, bốc mùi nồng nặc.

Công an huyện Châu Đức tiến hành niêm phong các phuy chứa dầu nhớt, hóa chất... Đồng thời, đưa 2 ô tô tải và những người liên quan về trụ sở tiếp tục điều tra, làm rõ. (XEM CHI TIẾT)