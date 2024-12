Ồn ào bằng tiến sĩ của NSND Bạch Tuyết; Ly kỳ gấu mèo 'đi chui' container lạnh từ Mỹ về TPHCM

TPO - Ồn ào bằng tiến sĩ của NSND Bạch Tuyết; Hỗn chiến kinh hoàng bằng vỏ chai bia; Một công ty chi gần 1.200 tỷ để di dời nhà máy khỏi Khu công nghiệp Biên Hòa 1; Tiêu hủy hơn 62.000 bao thuốc lá lậu bị bắt giữ ở Tây Ninh,... là những tin tức phương Nam đáng chú ý tuần qua.

Ồn ào bằng tiến sĩ của NSND Bạch Tuyết

Câu chuyện bằng cấp của NSND Bạch Tuyết được cộng đồng mạng quan tâm. Trên một số nền tảng mạng xã hội, nhiều người hoài nghi về học vị tiến sĩ của nữ nghệ sĩ cải lương nổi tiếng này.

Phản hồi báo chí, đại diện NSND Bạch Tuyết cho biết từ năm 1991 đến 1995, nữ nghệ sĩ được chấp thuận vào học tại Royal Academy of Dramatic Art. Tháng 10/1995, NSND Bạch Tuyết bảo vệ luận án "Sự thích nghi của nghệ thuật sân khấu dân tộc cổ truyền của các quốc gia Đông Nam Á" và được hội đồng chấm luận án thông qua.

“Sau khi về nước, nghệ sĩ Bạch Tuyết đã gửi báo cáo quá trình học tập, bảo vệ luận án ra Bộ văn hóa, Thành ủy TPHCM, Sở Văn hóa, Hội Sân khấu TPHCM, và gửi cả luận án đến Giám đốc Sở và Tổng thư ký Hội Sân khấu thời điểm ấy”, người đại diện cho hay.

Quản lý nữ nghệ sĩ chia sẻ trên báo chí cho biết, việc học cũng như được cấp bằng của nữ nghệ sĩ hoàn toàn là có thật. Điều này có xác nhận của Bộ Văn hoá, đại sứ đặc mệnh toàn quyền vào thời điểm đó.

"Từ một bài viết của một cá nhân để xảy ra vụ việc ồn ào như trên chúng tôi cũng đành chịu, không biết giải thích gì thêm. Chúng tôi đã cung cấp giấy tờ, bằng chứng, còn việc tin hay không là của dư luận. Từ một bài viết sai thông tin mà giật thành câu chuyện của xã hội thì không nên với một nghệ sĩ 80 tuổi", đại diện NSND Bạch Tuyết nói.

Đình chỉ công tác, chức vụ Viện trưởng Viện Y Dược học dân tộc TPHCM

Sở Y tế TPHCM vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác, chức vụ đối với ông Huỳnh Nguyễn Lộc, Viện trưởng Viện Y Dược học dân tộc TPHCM sau khi ông này bị Cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam.

Sở Y tế TPHCM cũng thống nhất giao ông Nguyễn Thanh Tuyên, Phó Viện trưởng Viện Y Dược học dân tộc TPHCM phụ trách quản lý, điều hành hoạt động, thực hiện các giao dịch tài chính, thực hiện nhiệm vụ của viện trưởng cho đến khi có quyết định của cấp có thẩm quyền.

Trước đó vào ngày 22/11, Cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Huỳnh Nguyễn Lộc để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Hỗn chiến kinh hoàng bằng vỏ chai bia ở TPHCM

Công an quận Gò Vấp (TPHCM) đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, truy xét nhóm thanh niên hỗn chiến bằng vỏ chai bia gây náo loạn trên địa bàn.

Trước đó vào khuya 24/11, nhiều người dân lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng (phường 1, quận Gò Vấp) phát hiện hai nhóm thanh niên hỗn chiến bằng vỏ chai bia, bàn ghế… trước một quán bia nên hốt hoảng dừng xe né tránh.

Thời điểm này, một số người trong quán tìm cách tháo chạy ra ngoài để đảm bảo an toàn. Các mảnh vỡ vỏ chai bia nằm tung tóe ở làn xe máy lẫn xe ô tô.

TPHCM có gần 53.000 người bệnh HIV

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Văn Vĩnh Châu, TPHCM hiện quản lý gần 53.000 bệnh nhân HIV. Xu hướng lây nhiễm bệnh này qua đường tình dục đang có xu hướng gia tăng những năm gần đây, vượt qua lây nhiễm qua đường máu.

Tính từ trường hợp nhiễm HIV đầu tiên của Việt Nam được phát hiện tại TPHCM vào tháng 12/1990, đến cuối tháng 9 năm nay, thành phố có 52.695 người nhiễm HIV được quản lý. Trong đó, 48.741 trường hợp đang điều trị thuốc kháng virus HIV, chiếm gần 25% tổng số bệnh nhân cả nước.

Tỷ lệ nhiễm HIV giảm nhanh ở nhóm nghiện chích ma túy và phụ nữ bán dâm, song tăng nhanh qua đường tình dục.

Ly kỳ gấu mèo 'đi chui' 35 ngày trong container lạnh -18 độ từ Mỹ về Thảo Cầm viên Sài Gòn

Thảo Cầm viên Sài Gòn vừa tổ chức kỷ niệm 4 năm giải cứu và giới thiệu tới du khách hành trình đặc biệt của một nàng gấu mèo 'đi chui' từ Mỹ về Việt Nam.

Nhân vật chính là gấu mèo có tên Công Thị Tai Nơ. Nàng gấu mèo này cách đây 4 năm được nhân viên Thảo Cầm viên Sài Gòn giải cứu tại quận Tân Phú và đưa về chăm sóc nuôi dưỡng.

Hành trình đến Việt Nam của Công Thị Tai Nơ vô cùng ly kỳ khi nó ở trong container lạnh suốt 35 ngày. Đó là vào năm 2020, một công ty ở quận Tân Phú gọi điện đến Thảo Cầm viên Sài Gòn nhờ hỗ trợ giải cứu một động vật lạ trong thùng hàng vừa nhập về.

Nhân viên ở đó báo khi mở niêm phong thùng container hàng đông lạnh thịt heo nhập từ Mỹ về thì phát hiện nhiều thùng thịt bị cắn phá, cạnh đó có cả phân động vật. Công Thị Tai Nơ đã sống sót kỳ lạ nhờ nguồn thức ăn trong thùng hàng và sưởi ấm bằng cục nóng máy lạnh.

Một công ty chi gần 1.200 tỷ đồng di dời nhà máy khỏi Khu công nghiệp Biên Hòa 1

Công ty cổ phần Bao bì Biên Hòa (SVI) dự kiến di dời nhà máy từ Khu công nghiệp Biên Hòa 1 ở TP Biên Hòa, Đồng Nai về Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn, huyện Long Thành. Đồng thời, doanh nghiệp cũng dự định mở rộng nhà máy tại Bình Dương.

Theo SVI, Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai đã thông báo về thời điểm di dời các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Biên Hòa 1 theo đề án "chuyển đổi Khu công nghiệp Biên Hòa thành khu đô thị thương mại dịch vụ và cải thiện môi trường".

Bao bì Biên Hòa thuộc nhóm các doanh nghiệp cần hoàn thành việc di dời trước tháng 12/2025. Do vậy, công ty này có lập kế hoạch dự kiến chi tiết về việc di dời nhà máy Carton Biên Hòa và nhà máy Offset trước thời gian này với hai giai đoạn. Tổng giá trị dự kiến cho cả việc mở rộng nhà máy ở Bình Dương và việc di dời về huyện Long Thành lên tới 1.175 tỷ đồng.

Tiêu hủy hơn 62.000 bao thuốc lá lậu bị bắt giữ ở Tây Ninh

Ban chỉ đạo 389 tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức tiêu hủy hơn 62.000 bao thuốc lá nhập lậu bị lực lượng chức năng thu giữ trong thời gian qua.

Số thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu, tiêu hủy gồm nhiều nhãn hiệu. Trong đó, thuốc lá hiệu Hero, Jet và 555 chiếm số lượng trên 54.000 bao. Đây là tang vật được lực lượng quản lý thị trường, công an, bộ đội biên phòng và Ban chỉ đạo 389 các huyện, thị xã, thành phố bắt giữ trong các vụ mua bán, vận chuyển trái phép trên địa bàn tỉnh trong năm 2024.

Việc tiêu hủy được thực hiện tại khu xử lý rác của Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Tây Ninh (xã Tân Hưng, huyện Tân Châu). Quá trình tiêu hủy được lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh và đại diện Hiệp hội thuốc lá Việt Nam giám sát chặt chẽ, đúng quy định pháp luật.

Nguyên nhân khiến hàng trăm người ngộ độc bánh mì ở Vũng Tàu

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa thông báo kết quả xét nghiệm các thực phẩm đầu vào tại tiệm bánh mì, xôi gây ra vụ ngộ độc cho hơn 300 người dân ở TP Vũng Tàu.

Theo đó, các mẫu xét nghiệm được lấy từ tiệm bánh mì, xôi Cô Ba Bến Đình (số 6 đường Nguyễn An Ninh, phường 7, TP Vũng Tàu) gồm thịt heo luộc, pate heo, chả lụa, nước sốt thịt heo và rau sống ăn kèm phát hiện có nhiễm vi khuẩn salmonella.

Cơ quan chức năng đã kết luận, các mẫu thực phẩm nói trên không đạt theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế.

Cô gái ném vật cháy vào thang máy chung cư ở Vũng Tàu gây xôn xao

Lãnh đạo UBND phường 2, TP Vũng Tàu cho biết, Công an phường vừa mời làm việc đối với người phụ nữ trong đoạn clip có hành động dùng vật cháy ném vào thang máy tại chung cư Gold Sea Vũng Tàu trên đường Hoàng Hoa Thám, phường 2, TP Vũng Tàu.

Người phụ nữ trong clip đang sống tại một căn hộ ở Block B, tầng 24 của chung cư này. Khi bị mời lên làm việc, người này lại có hành động khó hiểu là cởi hết quần áo, nên lực lượng chức năng phải dùng chăn quấn lại, rồi đưa về trụ sở.

Tin mới vụ nữ sinh lớp 7 bị nhóm người đánh đập dã man

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, nữ sinh lớp 7 xảy ra mâu thuẫn với nhóm bạn, sau đó hẹn gặp nhau tại một căn nhà ở TP Thuận An (Bình Dương) và bị nhóm người thay nhau đánh đập.

Sau khi bị đánh, nữ sinh không kể cho gia đình biết mà xin mẹ được chuyển trường về tỉnh Đồng Nai học tập. Trong đơn xin chuyển trường, phụ huynh ghi lý do vì chuyển nơi ở, do đó nhà trường không biết việc nữ sinh trong trường bị đánh.

Đến tháng 11/2024, em tiếp tục bị nhóm đối tượng trên nhắn tin đe dọa sẽ tìm đánh tiếp. Lo sợ nên em kể lại với mẹ ruột chuyện mình bị đánh. Ngay sau khi biết được vụ việc, gia đình em đã đến cơ quan chức năng tại tỉnh Đồng Nai và Bình Dương để trình báo.