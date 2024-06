Chỉ định, điều động, bổ nhiệm cán bộ ở công an 4 tỉnh

TPO - Trong tuần (từ 3-8/6), công an tỉnh Quảng Ninh, Long An, Bình Thuận và An Giang đã triển khai các quyết định về công tác cán bộ.

Sáng 7/6, Giám đốc Công an tỉnh Long An, Đại tá Lâm Minh Hồng đã công bố quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, Thượng tá Nguyễn Sơn (55 tuổi), Trưởng Công an huyện Đức Hòa, được chuyển ngành sang công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy Long An.

Giám đốc Công an Long An quyết định điều động Đại tá Thái Hữu Đức (57 tuổi), Trưởng Công an huyện Cần Đước, giữ chức vụ Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh.

Điều động và bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Văn Được (47 tuổi), Phó trưởng Công an huyện Cần Giuộc, giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Cần Đước.

Điều động Thượng tá Huỳnh Văn Trinh (53 tuổi), Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Đức Hòa.

Cùng ngày, Công an tỉnh Quảng Ninh đã công bố các quyết định của Giám đốc công an tỉnh về công tác cán bộ.

Theo trang thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Ninh, tại lễ công bố ở huyện Hải Hà, thừa ủy quyền Giám đốc Công an tỉnh, Thượng tá Phạm Văn Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Thành Trung (SN 1976, quê quán Đông Hưng, Thái Bình), Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Hải Hà.

Chiều 7/6, tại Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ninh cũng tổ chức lễ Công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động cán bộ.

Theo đó, Thượng tá Nguyễn Khánh Toàn (SN 1978, quê quán: xã Quan Lạn, Vân Đồn, Quảng Ninh), Phó Trưởng Công an thị xã Quảng Yên, được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ninh.

Thừa uỷ quyền, Thượng tá Trần Quang Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ trao quyết định điều động cho Thượng tá Nguyễn Khánh Toàn.

Ngày 7/6, Đảng ủy Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Theo báo Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận chỉ định bổ sung Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với Thượng tá Ung Chiêu Thành, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh.

Trao quyết định và phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lê Quang Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận nêu rõ: Việc xem xét, chỉ định Thượng tá Ung Chiêu Thành không chỉ là kiện toàn cấp ủy đối với lãnh đạo trong cơ cấu Đề án nhân sự theo quy định mà còn là kết quả của việc đánh giá về tiêu chuẩn, điều kiện về phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm, uy tín của cán bộ.

Trước đó vào chiều 3/6, Đảng ủy Công an tỉnh An Giang tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang về công tác cán bộ.

Theo báo An Giang, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Công an An Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với đại tá Nguyễn Thế Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang và đại tá Lâm Phước Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an An Giang trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đại tá Nguyễn Thế Hải.