Cháy phòng thờ ngôi nhà 6 tầng ở Cầu Giấy

TPO - Lực lượng PCCC&CNCH giải cứu 3 người dân mắc kẹt trong vụ cháy khu vực phòng thờ ngôi nhà 6 tầng trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 17h15 ngày 25/1, tại số nhà 37, ngõ 11A Trung Yên, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy.

Nhận được tin báo, 2 xe chữa cháy cùng 13 cán bộ chiến sĩ Đội PCCC&CNCH khu vực số 2 – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội tới hiện trường tổ chức chữa cháy, cứu nạn.

Ngay khi tiếp cận hiện trường, qua nắm bắt thông tin có người trong gia đình còn mắc kẹt trong đám cháy, chỉ huy chữa cháy đã nhanh chóng triển khai tổ trinh sát gồm 6 cán bộ, chiến sĩ mang theo thiết bị phá dỡ đa năng, cùng trang thiết bị bảo hộ cá nhân, bình thở... tổ chức tìm kiếm cứu nạn trên các tầng nhà.

Cùng với đó, triển khai tổ chức chữa cháy tại khu vực tầng 2, kết hợp phun mưa đẩy khỏi để tạo điều kiện cho tổ trinh sát khẩn trương di chuyển lên các tầng phía trên để tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ người còn mắc kẹt trong đám cháy.

Cán bộ, chiến sĩ đã kịp thời đưa 3 người mắc kẹt tại tầng 5, trong đó có 1 người bị thương ở chân không tự di chuyển được xuống khu vực an toàn.

Quá trình cứu nạn, nạn nhân trong tình trạng hoảng loạn, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng trấn an, đeo bình thở cách ly cho nạn nhân và tổ chức đưa người bị nạn đến vị trí an toàn. Trong đó, 1 nạn nhân bị thương ở chân được chiến sĩ cõng, 2 nạn nhân còn lại được đeo bình thở và được cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn di chuyển đến vị trí an toàn.

Đến khoảng 17h35 cùng ngày, đám cháy đã được lực lượng chức năng dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân của vụ cháy ban đầu đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Theo cơ quan chức năng, căn nhà xảy ra cháy có diện tích khoảng 75m2, dạng nhà ống, gồm 6 tầng. Đám cháy xuất phát tại khu vực phòng thờ tại tầng 2 của ngôi nhà với chất cháy chủ yếu là các vật dụng gia đình (giường, đệm mút, tủ thờ…) tỏa nhiều khói lên phía các tầng trên.