Cháy lớn tại nhà máy chè ở Yên Bái

TPO - Hôm nay (7/10), khu vực từ phía nam Nghệ An đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Khu vực Bình Định đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa dông. Miền Bắc tiếp tục những ngày nắng đẹp.