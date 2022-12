Cháy căn hộ ở TPHCM: Cảnh sát dùng xe thang đưa nhiều người thoát nạn

TPO - Căn hộ chung cư ở quận 11 (TPHCM) bất ngờ bốc cháy, lực lượng chức năng đã dùng xe thang đưa nhiều người thoát hiểm.

Chiều 22/12, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) Công an TPHCM, cho biết lúc 12h33 cùng ngày, trung tâm chỉ huy 114 nhận tin báo cháy tại một căn hộ thuộc tầng 11 Tòa nhà Flemington (quận 11).

Ngay lập tức, cơ quan chức năng đã điều động lực lượng từ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận 11 (3 xe với 18 cán bộ chiến sĩ), Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận 10 (5 xe với 20 cán bộ chiến sĩ) và Đội CC&CNCH Khu vực 1 (PC07) với 6 xe, 36 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Thượng tá Đỗ Văn Kháng – Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TPHCM trực tiếp chỉ huy chữa cháy tại hiện trường.

Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, lực lượng cơ sở đã hướng dẫn gần 100 người thoát ra ngoài an toàn, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận 11 phối hợp lực lượng cơ sở tiếp tục hướng dẫn hơn 100 người thoát nạn từ các tầng bằng cầu thang bộ.

Trong khi đó, Đội chữa cháy & CNCH Khu vực 1 (PC07) đã triển khai xe thang đưa 4 người tại tầng 14 xuống đất an toàn. Ngoài ra, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận 10 cũng hướng dẫn 4 người từ tầng 7 xuống đất an toàn.

Theo PC07, lực lượng chữa cháy theo lối cầu thang bộ lên tầng 11 tiếp cận đám cháy và khống chế dập tắt hoàn toàn.

Người dân sinh sống bên trong căn hộ cho biết, điểm cháy xuất phát từ phòng xông hơi có diện tích 6m2 (căn hộ có diện tích khoảng 210m2). Khi phát hiện cháy, người trong căn hộ đã ngắt điện, chữa cháy nhưng không hiệu quả. Vụ việc được báo với bảo vệ tòa nhà, đồng thời chuông báo cháy cũng được kích hoạt.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định vụ cháy gây thiệt hại về tài sản 6m2 phòng xông hơi và các vật dụng liên quan. Vụ việc không gây thương vong về người.

Hiện nguyên nhân gây ra vụ cháy tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.