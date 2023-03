Cháy 300m2 xưởng sản xuất xốp ở Hà Nội

TPO - Chiều 9/3, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu vực xưởng sản xuất xốp tại Bắc Từ Liêm (Hà Nội), thiêu rụi 300m2 nhà xưởng.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 15h cùng ngày, tại Công ty TNHH và sản xuất thương mại Tân Huy Hoàng, địa chỉ tổ dân phố Phú Minh, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc từ liêm.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Bắc Từ Liêm xuất 1 xe chỉ huy và 2 xe chữa cháy đồng thời xin chi viện 2 xe chữa cháy Công an quận Nam Từ Liêm, 2 xe chữa cháy Công an quận Cầu Giấy và 2 xe chữa cháy của trung tâm 2 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Hà Nội.

Sau thời gian chữa cháy, lực lượng chức năng đã khống chế và dập tắt.

Theo cơ quan chức năng diện tích cháy là khu vực xưởng sản xuất xốp, các chất cháy chủ yếu là xốp thành phẩm, các nguyên liệu để chế biến xốp, máy móc có diện tích khoảng 300m2.

Do ảnh hưởng vụ cháy, tường và mái tôn của xưởng sản xuất bị sập 1 phần.