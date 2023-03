Cháy lớn xưởng gỗ ở Bình Dương, người dân ôm đồ tháo chạy trong đêm

TPO - Phát hiện xưởng gỗ pallet gặp hỏa hoạn, người dân sống gần hiện trường hoảng sợ, lo lửa cháy lan nên đã dọn đồ ra khỏi nhà.

Vào khoảng 20h30 hôm nay (8/3), một xưởng gỗ pallet nằm bên đường Thuận An Hòa, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương bất ngờ bốc cháy.

Phát hiện sự việc, người dân dùng phương tiện tại chỗ hỗ trợ dập lửa nhưng bất thành. Do lo lửa cháy lan nên nhiều người dân sống gần hiện trường đã ôm đồ dọn ra khỏi nhà.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tới hiện trường dập lửa. Đến 21h cùng ngày, cơ quan chức năng TP Thuận An đã dập tắt đám cháy. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều tài sản bên trong nhà xưởng bị thiêu rụi.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.