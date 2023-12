Châu Hải My qua đời gây chấn động showbiz

TPO - Nữ diễn viên Châu Hải My bất ngờ qua đời vì bệnh tật khi mới đón tuổi 57 gây chấn động giới giải trí Hoa ngữ. Bạn bè tiết lộ cô mắc lupus ban đỏ từ lâu.

“Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh” Châu Hải My không thể chiến thắng bệnh tật và từ giã cõi đời vào ngày 11/12. Tuy nhiên đến ngày 12/12, phòng làm việc của nữ diễn viên mới xác nhận sự việc khiến dư luận bàng hoàng.

Truyền thông Trung Quốc cho biết Châu Hải My được phát hiện ngất tại nhà riêng ở Bắc Kinh, sau đó được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê nhưng không thể qua khỏi.

Lữ Lương Vỹ bàng hoàng khi vợ cũ qua đời

Theo Sina News, lần xuất hiện cuối cùng của Châu Hải My trước khi qua đời là tại chương trình tuyên truyền bảo vệ gấu trúc ở Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên vào tháng 11. Cách đây vài ngày, cô vẫn chia sẻ hoạt động trên trang cá nhân và đón sinh nhật hôm 6/12.

Gia đình, Khán giả, đồng nghiệp bày tỏ sự xót thương, gửi lời chia buồn đến ngôi sao nổi tiếng hưởng dương 57 tuổi. Mẹ của Châu Hải My viết trong bản thông cáo do công ty quản lý công bố: "Hải My thân yêu, mong con luôn được vui vẻ. Gia đình tự hào về con". Nguyên nhân cái chết của Châu Hải My không được tiết lộ.

Nữ diễn viên Trương Văn Từ, Trần Pháp Dung đăng tải những lời nhắn tưởng nhớ Châu Hải My: "Chúc chị có hành trình tốt đẹp hơn", "Cầu mong không chị yên nghỉ, không còn bệnh tật dày vò”.

Lữ Lương Vỹ - chồng cũ Châu Hải My thương tiếc viết: "Tôi không thể bình tĩnh sau khi nghe tin này. Cảm ơn đã mang đến cho thế giới nhiều điều tốt đẹp. Tôi hy vọng em tiếp tục hạnh phúc ở một thế giới khác”.

Năm 19 tuổi, Châu Hải My bén duyên với Lữ Lương Vỹ khi đóng chung phim Tiểu đảo phong vân. Ba năm sau, cả hai bí mật kết hôn ở Las Vegas, Mỹ, nhưng nhanh chóng kết thúc mối tình sau vài tháng do khác biệt lớn về tính cách.

Khán giả bày tỏ sự đau buồn trước thông tin Châu Hải My qua đời: “Tôi thực sự không muốn tin đó là sự thật! Không còn Chu Chỉ Nhược trên thế giới nữa. Tạm biệt Chu Chỉ Nhược, tạm biệt Châu Hải My”, “Tôi sẽ luôn nhớ đến Chu Chỉ Nhược của chị. Chị thực sự xinh đẹp, thật đáng tiếc. Chúc chị có hành trình tốt đẹp ở thế giới bên kia”, “Cầu mong ở thiên đường chị sẽ không còn đau đớn”, “Người đã khuất hãy yên nghỉ. Những vai diễn của chị sẽ sống mãi”, “Nghe tin từ hôm qua nhưng vẫn tin đây không phải là sự thật, nguyện có phép màu đến với chị nhưng nó đã không xảy ra. Vẫn buồn và tiếc cho chị vì không có được tình yêu trọn vẹn và phải chống chọi với bệnh tật nhiều năm”…

Bạn bè tiết lộ Châu Hải My mắc lupus ban đỏ

Từ khóa “Tạm biệt Chu Chỉ Nhược”, “Châu Hải My qua đời”, “Lần xuất hiện cuối cùng của Châu Hải My”, “bệnh lupus”… được tìm kiếm nóng trên Weibo. Đài TVB cũng bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc và gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình nữ diễn viên.

Nguyên nhân Châu Hải My mất không được tiết lộ. Phía đại diện nữ diễn viên viết “Cầu mong thiên đường không còn bệnh tật, cầu mong kiếp sau lại được nhìn chị tỏa sáng”.

Theo HK01, Châu Hải My mắc bệnh lupus ban đỏ 25 năm trước, nữ ca sĩ nổi tiếng Selena Gomez cũng mắc bệnh này. Bạn của nữ diễn viên là Điền Thất Văn cũng xác nhận thông tin này với HK01. Lupus ban đỏ tấn công hệ miễn dịch khiến cơ thể mệt mỏi, phát ban khắp người. Selena thậm chí còn phải ghép thận vì căn bệnh này.

Năm 1998, Châu Hải Mai quay bộ phim truyền hình Tứ hải tung hoành cùng Đào Đại Vũ. Khi đó có tin cô đã dừng quay phim giữa chừng vì da đỏ và sưng tấy. Cô đến gặp bác sĩ và được chẩn đoán mắc bệnh lupus ban đỏ. Về thông tin bệnh tình, nữ diễn viên phủ nhận mắc lupus và nói mình chỉ bị viêm nhiễm ngoài da.

Bản thân Châu Hải My cũng đã đề cập đến vấn đề này, cô kể đã bị ngất khi đang đi học, bác sĩ cho rằng cô bị bạo hành vì khắp người có vết bầm tím lớn. Kết quả xét nghiệm cho thấy lượng tiểu cầu của cô thấp và được truyền tiểu cầu khẩn cấp.

Hai năm trước, Châu Hải My được bắt gặp đi tiêm vắc xin, nhiều người thắc mắc làm sao cô vẫn có thể tiêm nếu bị bệnh về hệ thống miễn dịch. Ngôi sao sinh năm 1966 đáp: “Tôi không có bệnh, xin đừng tin lời đồn”.

Thời trẻ, Châu Hải My là minh tinh màn ảnh với nhiều vai diễn để đời. Mỹ nhân TVB được mệnh danh là Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh khi đóng Ỷ thiên đồ long ký, được nhiều người ngưỡng mộ khi có cả tài lẫn sắc. Sau này, khi bước qua tuổi 40, 50, nữ diễn viên vẫn ghi dấu ấn với khán giả nhờ những vai diễn xuất sắc như vai Dương Thục Phi trong Võ Mị Nương truyền kỳ, vai Thiên Hậu trong Hương mật tựa khói sương…