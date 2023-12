Nữ diễn viên Châu Hải My qua đời

TPO - Không còn là tin đồn, phòng làm việc của Châu Hải My thông báo nữ diễn viên đã qua đời. Thông tin khiến khán giả bàng hoàng.

Tối 12/12, phòng làm việc của Châu Hải My xác nhận nữ diễn viên đã qua đời hôm 11/12 do bệnh tật: “Sau thời gian chữa trị không hiệu quả, Châu Hải My đã mất vào ngày 11/12. Cầu mong thiên đường không còn bệnh tật, cầu mong kiếp sau lại được nhìn chị tỏa sáng! Thành kính thương tiếc”.

Thông tin khiến người hâm mộ không khỏi sốc. Hiện tin tức về cái chết của Châu Hải My được tìm kiếm nhiều nhất trên hot search Weibo. Khán giả để lại lời tiếc thương nữ diễn viên.

Tối 11/12, một số cư dân mạng tung tin Châu Hải My qua đời vì bệnh tật, sau đó người tung tin đã xóa những hình ảnh và tin nhắn rò rỉ.

Ngày 12/12, nhà sản xuất phim nổi tiếng Đàm Phi xác nhận Châu Hải My chưa qua đời mà đang hôn mê và được điều trị tại bệnh viện. Nhiều năm trước, truyền thông đưa tin Châu Hải My mắc bệnh lupus ban đỏ, thỉnh thoảng phải xét nghiệm máu để kiểm tra tình trạng tránh tái phát, đồng thời cũng cho biết cô phải giảm thời gian quay phim vì bệnh tình trở nặng.

Về việc này, Châu Hải My cũng nói rõ trên truyền hình rằng cô không mắc bệnh lupus và mong khán giả không tin lời đồn thổi.

Châu Hải My sinh ngày 6/12/1966 tại Hồng Kông, Trung Quốc. Năm 1985, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong (Trung Quốc) nhưng không tiến sâu. Cùng năm đó cô tham gia lớp đào tạo nghệ sĩ TVB đầu tiên và thành công ra mắt.

Năm 1994, vai Chu Chỉ Nhược do Châu Hải My đóng được đánh giá là kinh điển của màn ảnh, cô được ca ngợi là Chu Chỉ Nhược xinh đẹp nhất. Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn được biết đến với nhiều vai diễn trong Trường Học Uy Long 3, Nghĩa bất dung tình, Thiên địa hào tình, Võ Mỵ Nương truyền kỳ, thiên hậu trong Hương mật tựa khói sương…