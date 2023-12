Nữ diễn viên Châu Hải My hôn mê

TPO - Tin Châu Hải My qua đời khiến nhiều khán giả Trung Quốc bàng hoàng. Đến sáng 12/12, thông tin mới nhất được cập nhật rằng cô đang cấp cứu trong bệnh viện, nhưng phía Châu Hải My vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức.

Đêm 11/12, thông tin Châu Hải My qua đời được tìm kiếm nóng trên Weibo khiến khán giả hoang mang. Tờ giải trí Sohu liên lạc với phòng làm việc của nữ diễn viên nhưng người này dập máy sau khi nghe mục đích cuộc gọi. Phóng viên tiếp tục liên hệ với bạn Châu Hải My, người bạn cho biết vẫn liên lạc Chu Hải My ngày hôm qua, cô không có biểu hiện bất thường, nhưng tính đến thời điểm đăng bài thì cuộc gọi không thể kết nối được.

Nhiều tiếng trôi qua, phía Châu Hải My không có thông tin phản hồi. Người hâm mộ sốc hơn khi Baidu hiện thông tin Châu Hải My đã mất.

Rạng sáng 12/12, nhà sản xuất Đàm Phi đăng tải bài viết Weibo xác nhận Châu Hải My đang cấp cứu tại bệnh viện và hôn mê, không như thông tin đồn đoán trên mạng xã hội.

Khán giả để lại lời nhắn mong Châu Hải My sớm thoát khỏi nguy hiểm và mau chóng khỏe lại. Một số người cho rằng phía nữ diễn viên khá bối rối trước tình huống phát sinh nên chưa đưa ra phát ngôn chính thức.

Hôm 8/12, nữ diễn viên có bài đăng tải trên trang cá nhân. Trước đó, cô từng phủ nhận bản thân mắc bệnh Lupus ban đỏ. Năm 2021, Chu Hải My cũng trả lời cư dân mạng rằng: "Tôi không bị bệnh, xin đừng tin vào những lời đồn thổi”.

Diễn viên Châu Hải My sinh năm 1966, là ngọc nữ màn ảnh với nhiều vai diễn xuất sắc như Ỷ Thiên Đồ Long Ký 1994 (vai Chu Chỉ Nhược), Trường Học Uy Long 3, Nghĩa bất dung tình, Thiên địa hào tình, Võ Mỵ Nương truyền kỳ, thiên hậu trong Hương mật tựa khói sương… Cô từng trải qua một cuộc hôn nhân và nhiều mối tình. Nhiều năm nay, Châu Hải My sống độc thân trong căn biệt thự ở ngoại ô Bắc Kinh, Trung Quốc, hầu như rút khỏi giới showbiz. Ở tuổi 56, diễn viên thường chia cuộc sống đời thường, cách trồng cây trái, chăm sóc hoa…