Châu Á quay cuồng trong cái nóng như thiêu như đốt

TPO - Toàn khu vực Nam Á và Đông Nam Á đang hứng đợt nắng nóng cực kỳ khắc nghiệt. Các chính quyền phát cảnh báo về nguy cơ sức khỏe, còn người dân phải tìm đến công viên và trung tâm thương mại để chống chọi.

Tại Thái Lan, nơi có ít nhất 30 người chết vì say nắng trong năm nay, cơ quan khí tượng cảnh báo tình trạng khắc nghiệt vẫn tiếp tục, sau khi nhiệt độ ở một tỉnh phía bắc vượt quá 44,1 độ C.

Tại Campuchia, Myanmar, Ấn Độ và Bangladesh, cơ quan khí tượng dự báo nhiệt độ có thể vượt 40 độ C trong những ngày tới, khiến người dân phải chịu đựng thời tiết nóng như thiêu như đốt và ngột ngạt.

San Yin, một nhân viên thu ngân 39 tuổi ở Yangon, Myanmar, cho biết: “Tôi không dám ra ngoài vào ban ngày. Tôi sợ bị say nắng”.

San Yin cùng chồng và con trai 4 tuổi đến công viên vào ban đêm chứ không dám ngủ trong căn hộ ở tầng 4 của họ.

Ngày 23/4, cơ quan thời tiết và khí hậu của Liên Hợp Quốc cho biết châu Á đang nóng lên với tốc độ rất nhanh chóng.

Nghiên cứu khoa học phát hiện ra rằng biến đổi khí hậu đang khiến các đợt nắng nóng kéo dài hơn, thường xuyên hơn và dữ dội hơn.

Myanmar ghi nhận nhiệt độ cao hơn 3 - 4 độ C so với mức trung bình của tháng 4, cơ quan khí tượng của nước này cho biết tuần trước. Nhiệt độ ở thành phố Mandalay tăng lên 43 độ C trong ngày 28/4.

Bộ Nước và Khí tượng Campuchia cảnh báo nhiệt độ có thể lên tới 43 độ C ở một số vùng trên cả nước trong tuần tới. Bộ Y tế nước này khuyên người dân nên chú ý giữ sức khỏe trong thời tiết nắng nóng.

Cơ quan thời tiết Ấn Độ cho biết, tình trạng nắng nóng khắc nghiệt sẽ tiếp tục kéo dài đến cuối tuần ở một số bang, với nhiệt độ tăng vọt lên tới 44 độ C ở một số khu vực.

Ấn Độ hứng thời tiết khắc nghiệt khi cuộc tổng tuyển cử kéo dài 6 tuần đang diễn ra, khiến hàng triệu cử tri xếp hàng trong thời tiết nắng nóng.

Tại Bangladesh, hàng triệu học sinh đã quay trở lại trường học sau những ngày phải đóng cửa vì nhiệt độ khắc nghiệt. Ngày 28/4, cơ quan thời tiết nước này dự báo đợt nắng nóng sẽ kéo dài ít nhất 3 ngày tới.

Philippines cho học sinh nghỉ học khi ghi nhận mức nhiệt độ cao chưa từng thấy. Bất chấp nắng nóng, hàng loạt tài xế lên kế hoạch đình công trên toàn quốc trong 2 ngày đầu tuần này.

Theo dữ liệu của cơ quan khí tượng, nhiệt độ ở thủ đô Manila có thể lên đến 45 độ C trong những ngày tới.

Nhiều trường học ở Philippines không có máy điều hòa không khí, khiến học sinh càng cảm thấy oi bức trong những lớp học đông đúc.

Trong thời tiết khắc nghiệt, nhiều người dân tìm đến các trung tâm thương mại để tránh nóng.

“Đây là mức nóng nhất mà tôi từng trải qua ở đây”, bà Nancy Bautista, 65 tuổi, chủ một khu nghỉ dưỡng ở tỉnh Cavite gần Manila, cho biết.

Tháng 3, tháng 4 và tháng 5 thường là những tháng nóng nhất và khô hạn nhất ở khu vực này. Năm nay, thời tiết khắc nghiệt hơn do hiện tượng El Nino.

Bình Giang