CĐV Hà Nội FC chuẩn bị món quà đặc biệt cho Quang Hải trong ngày chia tay

TPO - Giải golf Vì trẻ em Việt Nam - Swing for the Kids sắp bước vào mùa giải lần thứ 15. Với ý nghĩa cao đẹp vì sự nghiệp khuyến học - khuyến tài, Swing for the Kids đã thực sự gắn kết các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm và cộng đồng doanh nghiệp , để trao hơn 18.000 suất học bổng, với tổng trị giá 18,5 tỷ đồng, tới tận tay các học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi và hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp cơ sở học tập tại 40 tỉnh, thành phố trên cả nước.