Cây Dầu Đôi trăm tuổi bên miếu thờ Đại tướng Trịnh Phong bị gãy đổ

TPO - Cây Dầu Đôi hàng trăm tuổi gắn liền với lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của Bình Tây Đại Tướng Trịnh Phong (ở xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) đã bất ngờ bị gãy đổ một nhánh.

Tối 4/8, bà Lưu Thị Thiện Duyên - Chủ tịch UBND xã Diên An, cho biết một nhánh cây Dầu Đôi hàng trăm tuổi (nằm ở phần ngoài đường 23/10, xã Diên An) đã bất ngờ bị gãy đổ một nhánh lúc hơn 17h chiều cùng ngày. Rất may, tại thời điểm cành cây Dầu Đôi gãy xuống không gây thiệt hại về người và tài sản.

Tại hiện trường, nhánh cây dài hơn 7 m vắt ngang dải phân cách, mỗi bên làn đường đều bị cành cây chắn ngang. Bên ngoài nhành cây lá xanh tốt, nhưng phần thân nhánh cây có dấu hiệu bị mọt.

Theo bà Duyên, đây là cây di sản có giá trị lịch sử lớn, gắn với Miếu Bình Tây Đại Tướng Trịnh Phong nên cần có các chuyên gia để nghiên cứu, xác định nguyên nhân.

Cây Dầu Đôi này cao khoảng 30 m, bóng mát che cho miếu thờ Bình Tây Đại tướng Trịnh Phong gần đó. Ông Trịnh Phong là người lãnh đạo phong trào Cần Vương chống thực dân Pháp ở Khánh Hòa (những năm 1885-1886), bị địch bắt giết và treo đầu ông tại cây Dầu Đôi. Năm 2016, Hội đồng Cây Di sản Việt Nam đã công nhận cây Dầu Đôi là cây di sản Việt Nam. Không ai biết chính xác cây Dầu đôi này đã bao nhiêu tuổi, nhưng theo bà Duyên thì cây Dầu Đôi có tuổi lên tới hàng trăm năm.

Năm 2000, tại dự án mở rộng đường 23/10, cây Dầu Đôi nằm ngay giữa đường. Có ý kiến nên chặt đi để mở rộng đường, phục vụ phát triển giao thông nhưng nhiều người phản đối. UBND tỉnh Khánh Hòa sau đó đã yêu cầu đơn vị tư vấn nghiên cứu và sửa lại bản thiết kế để giữ lại cây. Tuy nhiên, sau đó cây Dầu Đôi bị ảnh hưởng bởi quá trình làm đường, thời gian sau cành lá héo úa, cây khô cằn và có nguy cơ chết dần.